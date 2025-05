Casablanca Tech Valley, le nouveau pôle technologique de Sidi Othmane

Le lancement du projet Casablanca Tech Valley a été annoncé, avec la signature d'une convention de partenariat à cet effet, mercredi 30 avril entre la commune de la métropôle et le groupe Caisse de dépôt et de gestion (CDG). Il devrait générer plus de 20 000 emplois directs et inclure plusieurs zones de développement de la ville. Ce cadre a été signé entre Nabila Rmili, présidente du Conseil communal, et Khalid Safir, directeur général de la CDG.

La cérémonie de signature s’est déroulée à la Wilaya de Casablanca-Settat, en présence de Mohammed Mhidia, wali de la région, en présence de Jamal Mokhtatar, gouverneur de la préfecture des arrondissements de Moulay Rachid, de Lhoussine Nasrallah, deuxième vice-président du Conseil communal de Casablanca, délégué au secteur des propriétés, et de Mehdi El Kabbaj, directeur général de la société Ewane.

«Ce projet, dont la réalisation sera supervisée par la société Ewane, filiale du groupe CDG, constitue une extension directe de la zone Casanearshore», indique un communiqué, évoquant l'ambition de créer un hub technologique continental, inscrit dans la Stratégie nationale de transformation digitale et l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

L'initiative vise aussi à «soutenir une croissance économique inclusive et durable en anticipant la pression croissante sur les zones d’activités économiques existantes, tout en répondant aux exigences de l’aménagement urbain moderne et aux normes environnementales», ajoute la même source.

Par ailleurs, ce pôle technologique se veut comme une initiative pour rééquilibrer les territoires de la ville, en valorisant le potentiel de Sidi Othmane à travers un tissu économique diversifié.