Zagora en proie à des orages qui ont eu raison des cultures de pastèque

Jeudi soir, un violent orage a frappé plusieurs zones de la région de Zagora, causant d'importants dégâts aux terres agricoles, notamment à la culture de la pastèque qui permet des économiques locales importants. La tempête, accompagnée de fortes pluies et de grêle, a détruit une grande partie de la production.

Des photos et des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant l'étendue des dégâts et illustrant des inondations qui ont submergé certaines pistes dans les communes rurales, entraînant des perturbations du trafic et isolant temporairement des villages.