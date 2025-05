Le PJD veut interdir aux binationaux d’entrer au gouvernement

Après deux ans d'attente, la Commission de Justice, de Législation et des Droits de l'Homme à la Chambre des représentants a entamé, mardi, l'examen d'une proposition de loi déposée en avril 2023 par le groupe parlementaire du PJD. Cette initiative législative vise à interdire aux binationaux de devenir ministres. Pour cela, les islamistes demandent la modification de la loi organique n°065-13 relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres, adoptée sous l'exécutif dirigé par Abdelilah Benkirane.

Lors de la présentation de la proposition de loi à la Commission de Justice, le député du PJD Abdessamad Haiker a affirmé que «les membres du gouvernement doivent détenir une citoyenneté marocaine exclusive, sans double nationalité. Les Marocains méritent un gouvernement entièrement marocain, et nous pensons que quiconque ne respecte pas cette condition ne mérite pas de faire partie du gouvernement marocain».

Cette volonté de barrer la route aux binationaux pour accéder à des postes gouvernementaux a hérisdé le poil de certains membre du parti de la Lampe, à l'instar de Omar El Mourabet, ancien membre du Conseil national résidant en France. «Le Parti de la Justice et du Développement commet une grave erreur envers les Marocains du monde, sous des prétextes futiles, notamment le fait que certains ministres de l'actuelle majorité possèdent des nationalités étrangères», a-t-il écrit dans un post sur Facebook.

«J'avais déjà discuté avec Abdelilah Benkirane de ce projet de loi qui vise à empêcher et à priver les Marocains de l'étranger d'accéder à des postes de responsabilité. Il m'a dit que cette affaire n'était rien d'autre qu'une surenchère politique, visant l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur (Abdellatif Miraoui, ndlr).» Omar El Mourabet

En mars 2021, alors qu'il était à la tête du gouvernement sous Saadeddine El Othmani, le PJD avait voté contre un amendement présenté par le Parti de l'Istiqlal qui autorisait les Marocains résidant à l'étranger à participer directement aux élections législatives du 8 septembre 2021. Aux côtés du PJD, le PAM, le RNI, l'USFP et le MP avaient également rejeté la participation politique des Marocains du monde.

Le PJD jouissait pourtant d'une grande popularité parmi les Marocains du monde, avec des sections très actives dans de nombreux pays européens.