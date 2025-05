Le Maroc inaugure en majesté son pavillon, invité d’honneur de la Foire de Paris

Accompagnée de Tarik Sadik, directeur de la Maison de l’Artisan, de Steven Abajol, directeur de la Foire de Paris, ainsi que des présidents des Chambres d’artisanat des régions de Dakhla-Oued Eddahab, Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Sakia El Hamra — respectivement Sidati Chaggaf, Farji Fakhri et Mustapha Benlimam —, Mme Sitail a procédé à la traditionnelle coupure de ruban, marquant l’ouverture officielle du pavillon marocain, pays invité d’honneur de l’édition 2024 de la Foire de Paris (du 30 avril au 11 mai),

Dans une déclaration à la MAP, l’ambassadeure a salué la qualité de la participation marocaine : «C’est l’un des plus beaux pavillons, si ce n’est le plus beau aujourd’hui de cette foire», a-t-elle affirmé, après une visite attentive des différents espaces, au cours de laquelle elle a échangé avec plusieurs exposants.

Mme Sitail a souligné la richesse exceptionnelle du patrimoine marocain, qu’il s’agisse des produits du terroir, de l’artisanat ou encore des influences historiques et culturelles multiples qui façonnent le Royaume. Elle a mis en lumière des pièces emblématiques telles que les tapis berbères, œuvres uniques exposées dans les stands du pavillon et témoignant du savoir-faire féminin valorisé.

Inauguration du pavillon du #Maroc ??, invité d'honneur de la @foiredeparis, par l'Ambassadeure Samira #Sitaïl avec le Directeur de la Maison de L'Artisan, Tarik Sadik et le Directeur de la Foire de Paris, Steven @StevenAbajoli.

Véritable vitrine des savoir-faire en matière… pic.twitter.com/l26SQIVnrn — Ambassade du Royaume du Maroc en France ?? (@AmbaMarocFrance) April 30, 2025

L’ambiance festive régnant autour du pavillon illustre, selon elle, le renforcement des relations franco-marocaines et l’attachement particulier des Français au Royaume. Elle a rappelé que les touristes français formaient en 2024 le premier contingent étranger au Maroc, désormais première destination touristique en Afrique.

Ce dynamisme, a-t-elle expliqué, découle d’un ensemble d’atouts : une architecture singulière, une géographie contrastée, une diversité culturelle, une ouverture séculaire et un héritage ancestral préservé. Elle a cité, entre autres, le caftan, le zellige, le travail du raphia et l’exploitation de l’arganier, emblématique du sud marocain.

Mme Sitail a aussi indiqué que les organisateurs attendent une affluence record de 500.000 visiteurs, se disant convaincue que le pavillon marocain sera l’un des pôles majeurs de cette édition, la plus longue de l’année au parc des expositions de la Porte de Versailles.

Une vitrine de l’artisanat marocain

Pour Tarik Sadik, la participation à ce salon centenaire s’inscrit dans les efforts du secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire pour la promotion de l’artisanat à l’international. Il a rappelé la reconnaissance croissante dont jouit le savoir-faire marocain : «Nos artisans possèdent un savoir-faire très recherché», a-t-il souligné, ajoutant que cet événement permet aussi de promouvoir l’image du Royaume et la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le pavillon marocain, d’une superficie de 375 m², réunit cette année 29 exposants venus de plusieurs régions du pays. Il présente une diversité de métiers artisanaux : tapis, tissage, cuir, linge de maison, habillement, bijouterie, dinanderie, cosmétiques, décoration ou encore objets en bois de thuya.

De son côté, Moha Er-rich, directeur de la préservation du patrimoine, de l’innovation et de la promotion au sein du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, a insisté sur l’objectif principal de cette participation : «faire rayonner le Maroc à travers son patrimoine matériel et immatériel».

Il a souligné le rôle central de la Maison de l’Artisan, bras opérationnel du secrétariat d’État, dans cette démarche de valorisation à l’échelle internationale.

Tradition et innovation au cœur de la participation marocaine

Président de la Fédération des chambres d’artisanat et de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Sidati Chaggaf a exprimé sa fierté de représenter le Royaume à cette foire internationale, qu’il a qualifiée de plateforme d’échange et d’innovation. Il a affirmé que cette présence reflète l’engagement du Maroc dans une dynamique mondiale intégrant la transformation numérique, la durabilité et l’innovation.

Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, a-t-il rappelé, le pays se positionne aujourd’hui comme un trait d’union entre un artisanat ancestral et des perspectives tournées vers l’avenir. «L’avenir de l’artisanat se construit sur la coopération, l’ouverture et le partage des savoirs», a-t-il déclaré.

Le pavillon marocain propose un programme varié d’animations mettant en valeur le patrimoine vivant, l’hospitalité et la richesse culinaire du Royaume. Une ambiance aux couleurs du Maroc accueille les visiteurs, avec des concerts d’artistes marocains, des démonstrations d’artisanat, des ateliers de cuisine marocaine et des dégustations quotidiennes de plats traditionnels.

Organisée depuis plus de 120 ans, la Foire de Paris est l’un des plus grands rendez-vous commerciaux d’Europe, rassemblant plus de 1.200 exposants et 3.500 marques sur une surface de 100.000 m² répartie sur six halls.