Algérie : Le président Tebboune reçoit le chef du Polisario

Hier à Alger, le président Abdelmadjid Tebboune a accueilli le chef du Polisario, Brahim Ghali. «Lors de cet entretien, les deux dirigeants ont discuté des relations entre leurs deux pays», a indiqué la présidence algérienne dans un communiqué. De son côté, l'agence de presse du Front, SPS, a simplement repris ce texte, agrémenté de quelques photos de la cérémonie d'accueil.

Cette visite imprévue intervient au lendemain d'une réunion à New York entre le coordinateur du Polisario avec la MINURSO et Rosemary DiCarlo, secrétaire générale adjointe des Nations unies aux affaires politiques et à la consolidation de la paix. «Au cours de cet échange, la responsable onusienne a demandé au représentant du Front des explications concernant des tirs ayant visé à deux reprises des patrouilles de la MINURSO et le blocage d'un convoi logistique des casques bleus», a confié à Yabiladi une source marocaine proche du dossier. Ces incidents ont eu lieu en avril dans la zone à l'est du Mur des Sables

«L'ONU ne se contente pas de discuter de ces incidents avec le Polisario, mais exprime également ses préoccupations à l'Algérie. C'est dans ce contexte que s'inscrit la rencontre entre Abdelmadjid Tebboune et Brahim Ghali.»

La dernière rencontre entre les deux hommes remonte au 17 avril 2024 à Alger, à la veille d'une session du Conseil de sécurité consacrée à la question du Sahara.

Fait notable, la réunion d'hier s'est tenue sans la présence du général Said Chengriha. L'homme fort de l'Algérie avait pour habitude d'assister à ces rendez-vous avec le chef du Polisario.