Maroc : Le Parlement met le cap sur la Mauritanie

Les 9 et 10 mai, Nouakchott accueillera la première édition du forum parlementaire maroco-mauritanien. Ce rendez-vous se veut «un espace de dialogue, de consultation et de coopération entre l’Assemblée nationale mauritanienne et les deux chambres du Parlement marocain», rapporte ce jeudi 30 avril le site d’information anbaa.

Ce projet de rapprochement entre les deux institutions législatives avait été évoqué pour la première fois en juillet 2022 à Nouakchott par l’ancien président de la Chambre des conseillers, Naam Miyara. Il a été relancé en février 2024 lors d’une visite du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, dans la capitale mauritanienne.

L’opérationnalisation de ce forum, qui avait pris du retard, a bénéficié d’un nouvel élan grâce à la dynamique créée par la rencontre du 20 décembre 2024 à Casablanca entre le roi Mohammed VI et le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Deux semaines avant ce sommet entre les deux chefs d’État, le président de l’Assemblée nationale mauritanienne, Mohamed Ould Meguett, s’était rendu officiellement au Maroc.

Un groupe d’amitié parlementaire Mauritanie-Maroc, formé en 2024 et comprenant 20 députés issus de toutes les forces politiques mauritaniennes, de la majorité comme de l’opposition, s’emploie à renforcer les liens entre les deux institutions législatives.

Pour mémoire, Nouakchott a accueilli, du 24 au 30 avril, la semaine commerciale du Maroc.

Ces initiatives civiles et militaires marocaines en Mauritanie sont suivies de près par le Polisario, comme en témoigne le traitement médiatique réservé à ce rapprochement entre le royaume et la Mauritanie.