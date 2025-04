«VAINCRE L'AUTISME Maroc» lance des campagnes pour défendre les enfants autistes

VAINCRE L'AUTISME Maroc a lancé trois campagnes majeures, prévues du 30 avril au 30 juin 2025, pour sensibiliser le public et défendre les droits des enfants autistes. Cette initiative a été annoncée à la clôture du Mois de l'autisme, dans le cadre d'un effort pour faire de l'autisme une priorité nationale.

Le rapport 2025 de l'organisation, intitulé «L'autisme délaissé», dresse un constat alarmant de la situation au Maroc. Il souligne l'inaction des pouvoirs publics, l'indifférence de la société face aux difficultés des familles, l'intolérance encore présente dans les écoles, ainsi que l'absence de diagnostic précoce et de solutions éducatives adaptées.

Les trois initiatives incluent «AUTISTES ET CAPABLES!», une campagne médiatique visant à changer les perceptions de l'autisme; «JE MÉRITE UNE CHANCE», une pétition internationale réclamant des politiques publiques efficaces pour l'autisme; et «J'AGIS POUR L'AVENIR DE MON ENFANT», une enquête nationale destinée à recueillir les témoignages des familles et à élaborer des réponses appropriées.

M'Hammed SAJIDI, président fondateur de VAINCRE L'AUTISME Maroc, a déclaré : «Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur l'exclusion des enfants autistes. Il est urgent d'agir collectivement pour leur garantir un avenir digne au Maroc.»

L'organisation appelle la société civile, les institutions publiques et privées, ainsi que les Marocains résidant à l'étranger, à se joindre à ce mouvement pour bâtir une société plus inclusive.