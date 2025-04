Beni Mellal : Enquête après l'agression d'un policier et le vol de son arme de service

Ce mercredi matin, la police judiciaire à Béni Mellal a ouvert une enquête après l'agression d'un policier en congé et le vol de son véhicule privé, qui contenait son arme de service. Selon les premières informations, l'officier est intervenu pour mettre fin à une altercation entre un groupe d'individus, dans la nuit. Il est ensuite rentré chez lui pour récupérer son arme de service et ses menottes pour arrêter les personnes impliquées. Mais l'un des suspects l'a surpris en brandissant un couteau, a saisi son véhicule et a pris la fuite avec deux autres.

Les recherches ont conduit à l'arrestation de trois suspects. L'arme à feu et les munitions ont été récupérées, tandis que deux douilles de cartouches de service ont été trouvées, suspectées d'avoir été utilisées. Les autorités les soumettent actuellement à une analyse balistique pour déterminer la nature et les circonstances de leur emploi.

Les détenus ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête judiciaire en cours. Pendant ce temps, les investigations se poursuivent avec toutes les parties liées à l'affaire pour en découvrir le contexte et les véritables motifs.