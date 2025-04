Maroc : 280 000 élèves en décrochage par an

Le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Mohamed Saad Berrada, a indiqué, mardi à Rabat, que son département s'emploie à réduire de moitié le décrochage scolaire, d’autant plus que des données révèlent que près de 280 000 élèves abandonnent l'école chaque année, dont 160 000 au collège.

Dans une déclaration à la presse à l'issue d'une réunion consacrée au suivi de la mise en œuvre de la feuille de route de l’emploi, présidée par le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, en présence des représentants des départements ministériels concernés, Berrada a expliqué que l'objectif est de réduire de moitié le décrochage scolaire et d'orienter au moins 80 000 collégiens susceptibles d'abandonner les études vers des écoles de la deuxième chance.

Au sein de ces établissements, ces collégiens auront l’occasion de bénéficier d’une formation professionnelle à même de les préparer à intégrer le marché du travail ou bien à retourner sur les bancs de l’école, a-t-il expliqué. Dans ce sens, le ministère lutte contre le phénomène du décrochage scolaire, à travers notamment les collèges de leadership, qui assurent le suivi des élèves en leur fournissant un soutien pédagogique et des activités parallèles qui leur redonnent confiance comme la musique, le sport et le théâtre.

Berrada a souligné que le ministère travaille également à la mise en place d'unités de suivi psychologique et éducatif pour les enfants qui risquent de quitter l’école, sur la base des données fournies via la plateforme Massar, ajoutant que ces enfants sont automatiquement intégrés dans des activités parallèles et bénéficient d’un accompagnement personnalisé pour éviter le décrochage scolaire.

Le ministre a, par ailleurs, mis en avant l’importance des programmes de soutien social dans le monde rural, notamment via la mise à disposition de transports scolaires, des cantines et des structures d'hébergement, afin de garantir que les élèves n’abandonnent pas l’école et ne soient pas affectés par des facteurs sociaux.

Le gouvernement a mis en place une feuille de route pour l’emploi qui s’articule autour de huit initiatives dont la septième concerne la lutte contre le décrochage scolaire. L’objectif est de faire passer le nombre d’élèves qui abandonnent prématurément l’école de 295 000 en 2024 à 200 000 d’ici 2026.