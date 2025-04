Après l’accord avec la SADC, l’Afrique du sud offre un nouveau soutien au Polisario

Ce mardi 29 avril, l'ambassade d'Afrique du Sud en Algérie a accueilli une réunion du «forum diplomatique de soutien au peuple sahraoui», regroupant un cercle restreint d'alliés du Polisario. Parmi les participants figuraient des diplomates du Mozambique, de la Namibie, de Cuba, du Venezuela, de la Colombie et de l'Algérie.

Cette rencontre a eu lieu deux jours après la célébration d'une fête nationale en Afrique du Sud, marquée par un message de soutien du président Cyril Ramaphosa au Polisario. «Nous sommes aux côtés des peuples de Palestine et du Sahara occidental», a martelé le chef de l'État sud-africain.

L'Algérie et l'Afrique du Sud alternent dans l'organisation de forums, conférences et initiatives diplomatiques visant à soutenir les positions du Front Polisario, notamment sur le continent africain. En témoigne le mémorandum d'entente signé le 2 avril dernier entre le secrétaire général de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) et le Polisario. Cet accord a été condamné par le Malawi, l'Union des Comores, la Zambie et l'Eswatini, des membres de ce bloc régional désireux de s'émanciper de l'influence de Pretoria.