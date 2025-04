L’ONMT se tourne vers les marchés du Golfe et d'Asie lors de l'Expo Tourisme de Dubaï

Du 28 avril au 1er mai 2025, l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) participe à l'Arabian Travel Market (ATM) de Dubaï, un rendez-vous incontournable pour le secteur touristique au Moyen-Orient.

Pour sa 32e édition, le Maroc met à l'honneur la région de Casablanca-Settat, avec la participation de 26 co-exposants venus de tout le pays, a annoncé l'ONMT dans un communiqué de presse.

La délégation marocaine, conduite par le Directeur Général de l'ONMT, Achraf Fayda, et le président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), Hamid Bentahar, ambitionne de consolider la position du Maroc parmi les destinations touristiques les plus prisées au monde.

Avec plus de 2 800 exposants, 55 000 visiteurs et des participants venant de plus de 160 pays, l'ATM offre une plateforme idéale à l'ONMT pour mettre en lumière l'offre touristique marocaine, allant du patrimoine culturel à l'écotourisme, en passant par les voyages d'affaires et les séjours de luxe.

Cette année, l'ONMT s'est fixé pour priorité stratégique de renforcer la présence du Maroc sur le marché saoudien. En 2024, l'Arabie Saoudite a été la première source de touristes du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), avec une hausse de 13 % des arrivées par rapport à l'année précédente. Pour tirer parti de cette dynamique, l'ONMT collabore avec des acteurs majeurs du secteur du voyage saoudien tels qu'Almosafer, Fursan et Flyin.com.

L'office s'associe également à des plateformes de voyage internationales comme Wego et Cleartrip pour accroître sa visibilité en Inde et en Asie du Sud-Est, ciblant les voyageurs haut de gamme et renforçant la présence du Maroc sur le marché en pleine expansion du CCG.

L'un des moments forts en marge du salon a été la signature d'un partenariat stratégique entre l'ONMT et Emirates Airlines. Cet accord vise à améliorer la connectivité aérienne entre le Maroc et les principaux marchés asiatiques — notamment le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et l'Australie — en exploitant le rôle de Dubaï comme hub mondial majeur et le vaste réseau d'Emirates.