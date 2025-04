Presse au Maroc : La FMEJ appelle à un dialogue constructif avec le gouvernement

Le bureau exécutif de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a renouvelé ses critiques envers les politiques du ministère de tutelle, en préconisant un dialogue responsable et courageux respectueux de la Constitution, des intérêts de la profession et de la nation.

A l'issue de sa réunion régulière, jeudi 24 avril 2025, l'instance a abordé notamment la question du soutien public, en renouvelant son appel à renoncer aux politiques d'exclusion et de vote des lois de manière unilatérale, sans approche participative. Dans ce sens, elle a appelé les autorités publiques à s'engager positivement avec ses recommandations et à ouvrir un véritable dialogue avec les acteurs du secteur.

La fédération a critiqué ce qu'elle considère comme des violations de l'article 7 de la loi sur la presse et l'édition, avec des exigences qui excluent les petites entreprises et les structures régionales. Par ailleurs, elle a averti des menaces sur l'avenir de la presse nationale et du pluralisme médiatique.

La fédération a également exprimé son inquiétude face à l'escalade des tensions au sein du corps professionnel, régi par une commission temporaire, qui, selon la FMEJ, n'a pas réussi à régler les différends, à rebours de l'esprit de l'autorégulation.

Par ailleurs, la FMEJ a affirmé rester ouverte à la mise à jour de la convention collective dans un cadre de dialogue légal, qui réunit les représentants des employés et des entreprises, rejetant toute intervention gouvernementale directe.