Espagne : Deux Marocains arrêtés pour avoir tenté de faire passer plus de 50 000 €

La police espagnole a arrêté deux ressortissants marocains à la frontière entre l'Espagne et Gibraltar, après avoir découvert une importante somme d'argent non déclarée lors d'un contrôle routinier de véhicule au passage de La Línea, rapporte la presse espagnole.

La voiture, immatriculée à Gibraltar, a été interceptée par des agents de la Policie nationale, qui ont procédé à la fouille et ont trouvé des billets dissimulés dans diverses parties et dans les effets personnels des passagers. Les deux ressortissants quittaient l'Espagne et tentaient de rejoindre le détroit. Au total, 50 545 euros en billets ont été saisis, ainsi que 30 livres sterling et 16 890 dirhams marocains — soit environ 1 600 € au taux de change actuel.

Les deux voyageurs n'ont pas donné d'explication sur la raison derrière leur possession de telles sommes non déclarées. Selon la réglementation espagnole et européenne, les voyageurs sont tenus de déclarer les montants excédant 10 000 € lorsqu'ils franchissent les frontières.

L'intégralité de la somme a été confisquée, alors que les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer l'origine et l'utilisation prévue de l'argent.