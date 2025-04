Après une baisse de deux ans, les dépenses militaires du Maroc augmentent

Les dépenses militaires du Maroc ont augmenté de 2,6% en 2024 pour atteindre 5,5 milliards de dollars, contre 5,2 MM$ l'année d'avant. Le dernier rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) montre ainsi que cette augmentation, tirée par le coût des ressources humaines, survient après deux ans de baisse consécutive.

La mise à jour annuelle du SIPRI, qui analyse les tendances mondiales des dépenses militaires, montre que le Maroc reste l'un des deux plus grands dépensiers en Afrique du Nord, aux côtés de l'Algérie. A eux seuls, les deux pays représentent un total de 90% des dépenses de la région en 2024.

Les frais de défense de l'Afrique du Nord ont par ailleurs totalisé 30,2 milliards de dollars en 2024, marquant une augmentation de 8,8% par rapport à l'année précédente et une hausse de 43% par rapport à 2015. Dans ce contexte, l'Algérie reste en tête, augmentant son budget militaire de 12% pour atteindre 21,8 MM$, soutenue par de solides revenus hydrocarbures. Le segment militaire représente 21% des dépenses totales du gouvernement.

Tendances des dépenses militaires à travers l'Afrique

À travers le continent, les dépenses militaires totales de l'Afrique ont atteint 52,1 milliards de dollars en 2024, soit plus de 3% par rapport à 2023 et 11% de plus qu'en 2015. Cependant, l'Afrique subsaharienne a connu une baisse de 3,2%, avec un total de 21,9 milliards de dollars, vu les réductions budgétaires dans des pays clés tels que l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Éthiopie.

Parallèlement, les pays ayant récemment connu des coups d'État, tels que le Mali (2021), le Burkina Faso (2022) et le Niger (2023), ont collectivement alloué 2,4 milliards de dollars à leurs forces armées en 2024. Les trois pays ont mis fin à leur coopération militaire avec la France et ont considérablement augmenté leurs budgets de défense.

À l'échelle mondiale, les dépenses militaires ont atteint 2 718 milliards de dollars en 2024, marquant la dixième année consécutive de croissance et une augmentation de 37% par rapport à 2015. Pour la deuxième année consécutive, les cinq grandes régions à travers le monde ont enregistré des augmentations, reflétant des tensions géopolitiques accrues.

Les Amériques représentent la plus grande part des dépenses militaires mondiales, avec 40% du total. L'Europe suit avec 26%, puis l'Asie et l'Océanie (23%), le Moyen-Orient (9%) et l'Afrique (1,9%).