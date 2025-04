Maroc : CleanMob lève 1,3 million d'euros

CleanMob, créée en 2021 par les frères marocains Salah et Khalil El Hajji, a réussi à lever 1,3 million d'euros lors d'un tour de financement d'amorçage. Ce soutien financier provient de BPI France, de 212Founders par CDG Invest, de MNF Ventures, de Tremplin Capital ainsi que de quatre business angels.

La startup révolutionne la gestion de flotte grâce à une technologie de capteurs virtuels propriétaires, alliant traitement du signal, intelligence artificielle prédictive et modélisation des lois physiques. Leur solution, entièrement logicielle, est capable de traiter les données de 25 grandes marques de véhicules et d'intégrer les véhicules non connectés via les capteurs des smartphones. Le tout est déployé en seulement 72 heures, sans nécessiter d'intervention physique.

La plateforme de CleanMob surveille la consommation d'énergie, propose une maintenance préventive, calcule les émissions de CO2 et facilite la transition vers les véhicules électriques. Parmi ses principaux clients, on retrouve Engie Home Services et Asten Santé.

Classée parmi le Future 40 de Station F et accélérée par MoveLab (Batch 13, 2025), la startup ambitionne de connecter 50 000 véhicules d'ici 2027. Elle vise les entreprises de taille moyenne et grande, tout en poursuivant ses efforts de recherche et développement.

Salah, ancien ingénieur en chef chez Volvo Group, est spécialisé en ingénierie automobile, tandis que Khalil, ex-responsable produit chez Wynd, apporte son expertise en architecture logicielle.