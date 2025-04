CAN futsal : Face à l'Angola, le Maroc file vers la finale et le Mondial

Les Lionnes de l’Atlas ont poinçonné leur ticket pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations féminine de futsal (CAN), synonyme de qualification au Mondial, en battant avec brio l’équipe angolaise par 5 buts à 1 en demi-finale, lundi à la salle couverte du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Doha El Madani (13e, 34e), Zineb Erroudani (30e), Jasmine Demaraoui (33e) et Meryem Hajri (39e) pour le Maroc et Djamila Catombela (18e), pour l’Angola.

Cette empoignade entre deux leaders incontestables de leurs groupes respectifs (A et B) a tenu toutes ses promesses, avec une équipe angolaise coriace qui sait défendre et une sélection marocaine fidèle à son jeu collectif.

Butant sur un bloc bien organisé des Angolaises, disposées en deux lignes de 2-2 ou 3-1 avec au moins deux défenseuses sur la ligne médiane du terrain, et un marquage individuel sur les joueuses marocaines placées en pointe, les Lionnes de l’Atlas ont dû imposer à leur adversaire un rythme élevé, en multipliant et en diversifiant les manœuvres pour pouvoir trouver la solution.

Les efforts de l’équipe nationale ont fini par donner leurs fruits, sur une contre-attaque: À trois contre deux, les joueuses marocaines ont profité de leur supériorité numérique pour faire sauter le verrou angolais, sur un premier but de Doha El Madani (13e), qui conclut en beauté une agréable tiki-taka marocaine.

Ce but a poussé l’équipe angolaise à sortir de ses retranchements, ce qui a offert plus d’espace aux joueuses marocaines pour développer leur jeu. Elles s’offrent plus d’opportunités mais n’arrivent pas à les exploiter. Pire encore, elles encaissent un but sur une balle arrêtée (une touche), inscrit par Djamila Catombela (18è), qui était libre de tout marquage.

Cette égalisation marque une nouvelle phase de la rencontre faite d’un jeu plus ouvert et où chacun des deux protagonistes semblait capable de faire la différence, malgré une légère domination marocaine.

Après moultes occasions ratées, dont un pénalty, le déclic vient des pieds de Zineb Erroudani qui, sur un tir en pleine course du flanc droit (30e), libère les siennes qui, fortes de leur ascendant psychologique se déchaînent devant les buts angolais. Ainsi Jasmine Demaraoui (33e), qui reprend avec maestria la passe d’El Madani dans l’axe, El Madani elle-même (34e), qui exploite un merveille une balle perdue par la défense angolaise et Meryem Hajri (39e), qui subtilise la balle à la fausse gardienne de but angolaise, creusent ainsi l’écart pour permettre à l'équipe nationale de filer droit vers la finale, où elle affrontera la Tanzanie, qui a battu le Cameroun par 3 buts à 2.

Les deux équipes finalistes de cette CAN ont décroché leur billet pour la Coupe du monde féminine de futsal, prévue aux Philippines du 27 novembre au 7 décembre 2025.