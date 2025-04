Attentat islamophobe à la Grand-Combe : L’assaillant «ne se souvient pas avoir filmé son geste»

Le mis en cause dans l’attentat islamophobe de la mosquée de la Grand-Combe (France) n’aurait pas le souvenir d’avoir filmé son geste et a nié être «contre l’islam», à en croire son avocat. Cité ce lundi par BFMTV, Me Giovanni Salvietti fait savoir qu’après les faits, survenus vendredi dernier, Olivier A. «a pris la fuite et s’est rendu en Italie en train», sans bagage, pour être accueilli par une tante à Pistoia, près de Florence. «À son arrivée samedi soir, il lui a tout raconté et elle a insisté pour qu’il se rende aux forces de l’ordre avec un avocat qu’elle connaissait», rapporte le média.

Dans ce sens, l’avocat italien nie le fait que son client ait «agi par haine de l’islam». Le jeune homme de 21 ans s’est constitué détenu, dimanche soir dans un commissariat, en déclarant «avoir tué la première personne qu’il a trouvée» sur son chemin. Me Giovanni Salvietti avance même que les faits ne seraient prémédités, arguant que Olivier A. aurait «eu l’envie de tuer sur le moment». Ce lundi, la procureure de la république de Nîmes a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire «pour meurtre avec préméditation et à raison de la race ou de la religion».

Dans la mosquée, le corps de la victime, Aboubakar Cissé, a été retrouvé criblé de dizaines de coups de couteau. Le mis en cause avait filmé le jeune malien agonisant, tout en proférant des propos anti-religieux. Suggérant l’hypothèse de difficultés personnelles, la famille de l’assaillant s’interroge pour sa part sur une éventuelle «dépression». «Selon elle, il passait son temps dans sa chambre et ne voulait parler à personne depuis plusieurs mois», indique BFMTV, qui décrit un suspect «très silencieux, taciturne, renfermé» devant les enquêteurs.

Quant à la procédure judiciaire, elle devrait «se conclure d’ici mercredi» pour une extradition vers la France, qui a émis un mandat d’arrêt européen après avoir perdu les traces de l’intéressé dans l’Hérault, au cours des recherches. En attendant, l’individu reste «dans une cellule de la préfecture de police de Pistoia et pourrait être transféré dans une prison offrant davantage de garanties de sécurité, à Florence ou Prato», de manière à éviter d’éventuelles représailles de la part d’autres détenus.

La veille, une marche blanche en hommage à la victime a réuni plus d’un millier de personnes dans la Grand-Combe, entre la mosquée et la mairie de la commune. Un autre rassemblement s’est tenu également à Paris, avec la participation de personnalités politiques, dont Jean-Luc Mélenchon.