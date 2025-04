Découverte inquiétante d’ossements humains à Ouarzazate

Hier, la province de Ouarzazate a été secouée par une alerte de sécurité renforcée après la découverte de restes humains non identifiés. La Gendarmerie Royale et les autorités locales se sont rapidement rendues sur place, où elles ont sécurisé la zone et lancé une enquête préliminaire sous la supervision du procureur du Roi, afin de faire la lumière sur les circonstances de ce drame.

Les services de sécurité poursuivent leurs investigations sur le terrain, combinant analyses techniques, tests ADN en laboratoire et expertise médico-légale, dans le but d'identifier les ossements et de comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire, qui a provoqué une vive inquiétude parmi la population locale.