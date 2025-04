L’Internet d’Orange Maroc perturbé suite à la panne de courant en Espagne et Portugal

Une panne de courant majeure en Espagne et au Portugal, survenue ce lundi, perturbe les utilisateurs d'Internet d'Orange Maroc. Le fournisseur de télécommunications marocain a confirmé cet après-midi que cette coupure électrique en Europe provoque des interruptions de service en raison de perturbations dans les réseaux de communication internationaux.

«Perturbation du trafic Internet en raison de la panne de courant massive en Espagne et au Portugal affectant les liaisons internationales. Merci de votre compréhension», a déclaré Orange Maroc sur X.

En Espagne et au Portugal, des infrastructures clés comme l'aéroport international de Barajas à Madrid et l'aéroport Humberto Delgado à Lisbonne ont été forcées de fermer. Les télécommunications sont fortement perturbées, les habitants se plaignant de l'absence de réseau mobile. Des passagers bloqués se sont massés dans les aéroports, et plusieurs vols vers l'Espagne et le Portugal ont été annulés. Les métros dans les deux pays sont à l'arrêt, avec des trains coincés dans les tunnels, et les hôpitaux ont dû annuler des interventions chirurgicales.

En réaction à cette panne massive, le gouvernement espagnol a convoqué une réunion d'urgence, et le Premier ministre Pedro Sánchez s'est rendu au centre de contrôle du réseau électrique espagnol. Parallèlement, la Commission européenne enquête sur l'origine de la panne et a promis un soutien pour le rétablissement.

Les premiers rapports indiquent que la coupure pourrait avoir été causée par une défaillance du réseau électrique européen ou un incendie en France ayant endommagé une ligne à haute tension. Bien que le Centre national de renseignement espagnol n'exclue pas une cyberattaque, aucune preuve n'a été trouvée pour l'instant.

Les efforts pour rétablir le plein fonctionnement du réseau électrique sont en cours, mais le retour à la normale pourrait prendre encore plusieurs heures. Selon Pedro Sanchez, la connexion électrique a pu être rétablie dans plusieurs régions grâce aux interconnexions avec la France et le Maroc.