Histoire des tensions autour du premier câble télégraphique entre l'Europe et le Maroc

À la fin des années 1880, l'Eastern Telegraph Company, une entreprise britannique spécialisée dans les câbles télégraphiques sous-marins reliant la Grande-Bretagne à ses colonies et au reste du monde, s'est lancée dans un projet ambitieux : connecter Gibraltar, sous contrôle britannique depuis 1704, à Tanger. L'objectif était de faciliter le transfert rapide d'informations entre l'Europe et le Maroc.

Cette première connexion télégraphique entre l'Europe et le Maroc marquait la troisième liaison entre l'Europe et l'Afrique. Malgré son importance, le projet innovant a été accueilli avec hésitation et opposition par le Maroc.

Le besoin d'une connexion télégraphique s'est manifesté dans les années 1870, lorsque les responsables du Makhzen ont découvert la rapidité du télégraphe lors des négociations entre le Maroc et l'Espagne pour le retour de Tétouan, comme l'explique l'historien marocain Khalid Ben Sghir dans son livre Britain and Morocco During the Embassy of John Drummond Hay, 1845-1886.

Hésitation marocaine

Cette situation a conduit à la première demande adressée au Sultan Hassan I. En 1873, John Hay Drummond-Hay, l'envoyé extraordinaire du Royaume-Uni à la cour du Maroc, a sollicité la permission de construire «un télégraphe sous-marin entre Tanger et Gibraltar».

Cette demande a été suivie par une demande similaire de l'Espagne, qui souhaitait une ligne terrestre entre Tanger et Ceuta, suscitant les craintes du Sultan concernant «les répercussions de la construction d'une ligne télégraphique à travers le territoire de la tribu Anjra», qui avait récemment combattu les Espagnols.

Le refus du Makhzen a conduit les représentants étrangers à Tanger à s'accorder pour ne pas demander au Sultan de construire une ligne télégraphique terrestre, à condition qu'il accepte une ligne sous-marine entre Tanger et Gibraltar, laissant au Sultan le choix des régions de passage.

Face à une demande britannique convaincante, présentée par Drummond Hay, le télégraphe était déjà utilisé par les Ottomans, Égyptiens, Tunisiens, Indiens et Chinois. Le représentant britannique s'interrogeait : «Pourquoi le Maroc ferait-il exception ?», soulignant les avantages d'une telle infrastructure : «communiquer rapidement avec les capitales européennes, les pays de l'Orient arabe, et surtout, en temps de crise, avec le gouvernement britannique».

Cependant, certains avantages évoqués par le diplomate britannique inquiétaient le Sultan, notamment que «les commerçants marocains et étrangers pourraient obtenir des informations en temps réel sur les fluctuations des prix des marchandises», ce qui, selon Ben Sghir, ferait du télégraphe une arme entre les mains des commerçants étrangers et des puissances étrangères.

Un câble télégraphique mais sous conditions

En 1875, sur ordre du gouvernement britannique, le diplomate obtint une audience avec le Sultan, apportant un appareil télégraphique pour une démonstration. «Le Sultan en fut ravi et donna son accord de principe pour un télégraphe entre Tanger et Gibraltar», rapporte Ben Sghir.

Cet accord était toutefois assorti de conditions : le câble devait être sous-marin, limité à Tanger, le Makhzen devait choisir son tracé, et le corps diplomatique devait être unanime sur ces conditions.

Les conditions du Sultan furent rejetées par les entreprises britanniques, retardant les négociations jusqu'à la fin de 1884, lorsque l'Eastern Telegraph Company accepta. Cependant, le feu vert du Sultan restait suspendu à l'accord des autres puissances étrangères pour garantir les conditions de 1875.

«Les représentants doivent convenir que la ligne soit limitée à Tanger et Gibraltar», écrivait Hassan I. «Ils n'ont pas accepté cela, et même s'ils acceptaient, un tel accord ne les empêcherait pas de faire des demandes similaires», faisant référence à un projet de câble télégraphique espagnol reliant Tanger à Tarifa.

Un coup malveillant

Cependant, cela ne fut jamais respecté, du moins par le successeur de Drummond Hay. Kirby Green informa le ministère britannique des Affaires étrangères en novembre 1886 que le silence du Makhzen valait accord, ce qui était faux. L'Eastern Telegraph Company reçut alors l'ordre de poser le câble, Green envoyant un mémorandum au Makhzen affirmant que toutes les procédures avaient été complétées par Drummond-Hay.

Rapidement, l'Eastern Telegraph Company termina le projet, et le câble télégraphique entre Tanger et Gibraltar devint opérationnel le 20 janvier 1887, à l'insu du Sultan du Maroc.

La situation s'envenima lorsque le Sultan fut informé, ordonnant à son représentant Mohammed ibn al-'Arabi at-Torres d'interrompre l'installation. Malgré un échec, le Sultan tenta de persuader Green d'abandonner le projet pour éviter que d'autres pays n'imitent cette action. Mais Green confronta le Sultan au fait accompli, malgré les nombreuses protestations marocaines qualifiant le projet d'«illégal».

Lors d'une visite au Sultan Hassan I en avril 1887, Green se vit ordonner de retirer le câble télégraphique britannique, sans succès. La situation s'aggrava en 1889 lorsque le Sultan écrivit au Qiad de Tanger, Mehdi al-Jirari, l'exhortant à surveiller les actions du diplomate britannique. «Informez Son Excellence qu'un navire britannique est arrivé à Tanger avec l'intention de connecter le câble à Tanger et ensuite par mer avec d'autres ports du royaume», écrivait le Sultan.

«Soyez vigilant à ce sujet et donnez-lui la plus haute priorité, pour ne pas subir la malice vécue par les précédents walis de Tanger, voyant le télégraphe installé en un clin d'œil, en violation des souhaits du Makhzen.» Sultan Hassan I

Bien que le câble mentionné par le Sultan n'était destiné qu'à la maintenance, ses craintes et sa colère face aux actions britanniques révélaient des préoccupations plus profondes. En effet, pour assurer les réparations de leurs câbles, les Britanniques envoyèrent des navires de guerre à Tanger. Par la force des menaces, Green obtint un accord pour les travaux nécessaires, terminés début avril sans opposition du Makhzen, contraint de permettre la participation de travailleurs marocains, écrit Ben Sghir.

«Ce n'était pas un rejet du progrès, mais un refus de donner aux États étrangers les moyens d'intervenir et de faire pression sur le Maroc, violant ainsi sa souveraineté.» Khalid Ben Sghir

Les craintes du Sultan se révélèrent justifiées. En effet, le même câble télégraphique servira les intérêts britanniques après son décès. «En 1894, la mort du Sultan fut cachée pendant un jour et demi, le temps pour Londres de garantir ses intérêts», note Javier Márquez Quevedo dans son Telecommunications and Colonial Rivalry: European Telegraph Cables to the Canary Islands and Northwest Africa 1883-1914. Une manœuvre qui avait déplu à la France.