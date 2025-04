Le ministre finlandais du Commerce visite le Maroc accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise

Le ministre finlandais du Commerce extérieur et du Développement effectue une visite au Maroc du 28 au 30 avril 2025, accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires. Durant ce séjour, Ville Tavio rencontrera plusieurs responsables à Rabat.

Il doit s'entretenir notamment avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, la ministre de la Transition numérique et de la Réforme administrative, Ghita Mezzour, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, ainsi que le ministre de l'Économie et des Finances, Fouzi Lekjaa.

Les échanges viseront à renforcer les relations commerciales et économiques entre la Finlande et le Maroc. Après ces rencontres à Rabat, le ministre Tavio et des représentants d'entreprises finlandaises se rendront à Casablanca.

Le programme de la visite inclut des initiatives pour stimuler les exportations, et Tavio visitera également Tanger, qui abrite le plus grand port à conteneurs africain, où de nombreuses entreprises finlandaises de premier plan dans les secteurs portuaires et logistiques sont actives.

«Le Maroc représente un marché prometteur pour les entreprises finlandaises et constitue une porte d'entrée stratégique vers l'Afrique.»

Ville Tavio a ajouté : «Avec le Royaume qui se prépare à accueillir les finales de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal, de nombreux projets d'infrastructure sont en cours, où les entreprises finlandaises peuvent apporter des solutions exceptionnelles.»