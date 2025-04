SIEL 2025 : Plus de 403 000 visiteurs (+26%) et une forte présence des auteurs MRE

La trentième édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL 2025), qui a pris fin dimanche, a attiré plus de 403 000 visiteurs, soit une augmentation de 26% par rapport à l’année dernière. Dans un communiqué, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication a rappelé que l’événement, tenu du 18 au 27 avril, a réuni 756 exposants issus de 51 pays, proposant près de 100 000 titres.

Cette édition a mis à l'honneur l'émirat de Sharjah (Émirats arabes unis), ainsi que les écrivains marocains du monde. Elle hisse ainsi le SIEL a rang de vitrine de la dynamique littéraire, marocaine, tout en faisant rayonner la ville de Rabat en tant que destination culturelle, capitale internationale du livre en 2026.

Pour sa part, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) s’est félicité de la riche programmation, avec plus d’une soixantaine d’activités et plus de 170 invités en provenance du Maroc et de 16 pays de résidence d’auteurs MRE. Dans les espaces du SIEL, au-delà et dans le stand commun avec le ministère, ces rencontres ont été marquées par des hommages rendus au figures de l’immigration, dont Abdellah Bounfour, Lalla Khiti Amina Benhachem Alaoui, Ahmed Ghazali et Edmond Amran El Maleh, rappelle un communiqué.

La même source souligne l’attention particulière accordée à l’écrivain Driss Chraïbi, dont le centenaire sera célébré en 2026. Outre une exposition de quatorze photographes Marocains du monde, les projections de dix films pionniers sur l’immigration marocaine, une soirée de lecture de poèmes en arabe, en amazighe, en français, en anglais, en italien et en espagnol par 11 poètes, quatre rencontres philosophiques et vingt discussions de romans et d’essais récemment ont mis en lumière les écritures dans l’immigration.

Aussi, une librairie de l’immigration a proposé plus de 600 ouvrages célébrant la richesse des voix marocaines à travers le monde, dont vingt nouvelles publications coéditées par le CCME avec des éditeurs marocains. A ce titre, le Conseil s’est félicité du lancement du programme de traduction des œuvres littéraires des Marocains du monde vers l’arabe, à l’initiative du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.