France : Le tueur de l’attentat islamophobe de la Grand-Combe se rend à la police

Recherché depuis vendredi après l’attentat islamophobe à la mosquée de la Grand-Combe (France), le mis en cause principal s’est rendu à la police, au nord-ouest de Florence (Italie). Cité par BFMTV, le procureur a confirmé que Olivier A. s’est présenté dimanche à 23 heures, au commissariat de Pistoia, où il a été entendu en garde à vue. Selon la même source, une procédure d’extradition sera lancée. Après le meurtre au couteau d’Aboubakar Cissé, un jeune Malien, le suspect été identifié, avant d’être repéré dans l’Hérault puis d’échapper aux enquêteurs. Une «chasse à l’homme» a alors été menée pour retrouver ses traces, en suivant la piste islamophobe.

Né à Lyon en 2004, le mis en cause est de nationalité française et sans emploi, jusque-là inconnu des services. Selon des informations de BFMTV, il serait issu de la communauté des gens du voyage. Le jour de son passage à l’acte, il a filmé le meurtre. Dimanche soir, le ministre français de l’Intérieur Bruno Retailleau a fait savoir au média que dans la vidéo, l’auteur du crime avait même «émis le souhait de devenir un tueur en série» en tuant «deux autres» personnes.

Après l’arrestation, Retailleau a félicité les magistrats et les enquêteurs. Pour sa part, le procureur d’Alès a qualifié cette interpellation de «très grande satisfaction». Entre temps, une marche blanche en hommage à la victime, a réuni plus d’un millier de personnes, dimanche après-midi dans la Grand-Combe, entre la mosquée où s’est déroulé l’attentat et la mairie de la commune. Un autre rassemblement s’est tenu à Paris, avec la participation de personnalités politiques, dont Jean-Luc Mélenchon.