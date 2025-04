Taekwondo : Le Maroc rafle 9 médailles, dont 3 d’or à la Coupe du président à Addis-Abeba

L’équipe nationale de taekwondo a remporté 09 médailles, dont 03 d’or, lors de la 6eme Coupe du président de la Fédération internationale de taekwondo G3 (WTF) tenue du 25 au 27 avril courant à Addis-Abeba.

L’équipe nationale de taekwondo a également remporté une médaille d’argent et cinq autres de bronze lors de cette Coupe qui a été marquée par la participation de 44 pays des différents continents.

Farah Touzani s’est distinguée dans la catégorie des (- 49 kg) en remportant l’or après sa victoire sur une championne algérienne résidant en France par 2 à 0. La deuxième médaille d’or a été décrochée par Oumaima Boumah (-73 kg) qui a battu la championne de Côte d’Ivoire par 2 à 0. La troisième médaille d’or est revenue à Oumaima Boucheta (-53 kg) qui a signé une victoire sur la championne d’Egypte par 2 à 0. Dans la catégorie des (-57 kg), Meriem Khoulal a remporté la médaille d’argent après sa défaite contre la championne olympique de Tunisie.

Les médailles de bronze ont été réparties entre Nezha Assal (-49 kg), Khadija Lemdardar (-73 kg), Haytam Zarghouti (-80 kg), Ahmed Rahali (-87 kg) et Zakaria Lakouir ( 87 kg). Les éléments nationaux ont signé une bonne participation à cette coupe, dont le médaillé d’or empoche 30 points susceptibles d’améliorer son classement mondial.

Dans une déclaration à la MAP, le premier vice-président de la Fédération royale marocaine de taekwondo (FRMTKD), Hassan Ismaili, a affirmé que la sélection nationale marocaine a signé un exploit inédit lors de cette coupe.

«Il s’agit d’un résultat sans précédent dans l’histoire des participations marocaines aux Coupes du Président de la Fédération Internationale de Taekwondo», a-t-il souligné, notant que les taekwondoïstes marocains ont affronté des champions mondiaux «dans des conditions difficiles et ont tout de même réussi à décrocher neuf médailles: trois en or, une en argent et cinq en bronze», s’est félicité Ismail.

Ce succès, a-t-il poursuivi, est le fruit d’un important travail réalisé par la direction technique sous la supervision des entraîneurs nationaux, appuyé par la stratégie de sélection qui a permis d’allier jeunes talents prometteurs et éléments expérimentés.

Le vice-président de la FRMTKD a enfin salué les efforts conjoints de la Fédération, des ligues régionales et des entraîneurs, qui ont largement contribué à cet exploit historique.