Le CFCM appelle les musulmans à la vigilance suite à l’attentat islamophobe de La Grand-Combe

Le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) a exprimé son horreur face à l’attentat perpétré dans la salle de prière de la mosquée de La Grand-Combe (Gard), où un jeune musulman a été sauvagement assassiné. Dans un communiqué publié ce dimanche, l’instance représentative du culte musulman en France a condamné “avec la plus grande vigueur” cet “acte barbare et ignoble” et a appelé les musulmans à une “extrême vigilance”.

La victime, Aboubakar, 22 ans, a été poignardée entre 40 et 50 fois par un individu toujours en fuite. L’agresseur a filmé la scène, diffusée ensuite sur le réseau social Snapchat, tout en proférant des insultes islamophobes. Le CFCM a adressé ses condoléances “les plus attristées” à la famille du défunt et à l’ensemble des musulmans de France, profondément “bouleversés, traumatisés et horrifiés” par cet acte terroriste à caractère islamophobe.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’agresseur aurait abordé Aboubakar en lui demandant de l’aider à apprendre à prier. Dans un élan de bienveillance, le jeune homme, décrit comme exemplaire et dévoué, avait accepté de l’accompagner. C’est au moment de la prosternation qu’il a été lâchement poignardé.

Depuis plusieurs mois, le CFCM alerte les autorités sur les conséquences dramatiques de la banalisation et de la médiatisation de la haine antimusulmane. L’attentat de La Grand-Combe illustre tragiquement la gravité de ce phénomène.

Le CFCM déplore par ailleurs le traitement médiatique réservé à cet attentat. Il s’inquiète particulièrement de la manière dont, dès les premières heures, certaines informations ont accrédité à tort la thèse d’un différend personnel entre deux fidèles, minimisant ainsi la nature profondément islamophobe de l’acte.

Face à cette situation alarmante, le CFCM renouvelle son appel à la vigilance : le procureur de la République a en effet indiqué que l’auteur présumé des faits, toujours en fuite, pourrait commettre d’autres crimes.

Le CFCM recommande aux fidèles de ne pas rester seuls dans les mosquées et exhorte les pouvoirs publics à activer sans délai un plan national de protection renforcée des lieux de culte musulmans.