Maroc : Benkirane reconduit à la tête du PJD

Sans surprise, Abdelilah Benkirane est reconduit à la tête du Parti de la Justice et du Développement (PJD) pour un nouveau mandat. Sa «candidature», proposée par les congressistes, a recueilli 947 voix sur 1 402, soit 69,4 % des suffrages. Driss Azami et Abdellah Bouanou, président du groupe parlementaire, complètent le podium avec respectivement 374 et 42 voix, rapporte ce dimanche le site du Parti de la Lampe.

Pour mener à bien ses nouvelles missions, Benkirane pourra compter sur le soutien de deux fidèles alliés : Driss Azami, élu premier vice-secrétaire général du PJD, et Abdelaziz El Omari, nommé deuxième vice-secrétaire général. La relève semble donc assurée. Jamaa Moatassim, autre proche de Benkirane, a été désigné président du conseil national.

Abdelilah Benkirane avait repris les rênes du PJD en octobre 2021, lors d’un congrès extraordinaire organisé suite à la lourde défaite du parti islamiste aux élections législatives, communales et régionales du 8 septembre 2021.