L’administration Trump veut investir dans le gazoduc Marco-Nigéria

Les États-Unis manifestent un vif intérêt pour le projet de gazoduc reliant le Maroc au Nigéria, selon des médias basés à Abuja. L’administration Trump montre «un intérêt particulier pour les investissements dans le secteur du gaz naturel nigérian, notamment le gazoduc Nigéria-Maroc», a déclaré le ministre nigérian des Finances et de l’Économie, Wale Edun, lors d'une conférence de presse.

Cette semaine, le ministre a effectué une visite à Washington, où il a participé aux réunions de printemps 2025 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Nadia Fettah Alaoui, son homologue marocaine, était également présente à ces rencontres.

Le projet bénéficie du soutien de l'exécutif fédéral à Abuja, contrastant avec les difficultés rencontrées par le gazoduc Nigéria-Niger-Algérie, freinées par les crises au Sahel et les relations tendues entre Abuja et Niamey, et plus récemment Niamey-Alger.

Pour rappel, la directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra, a présenté le 6 mars dernier à Washington les avancées significatives du Gazoduc Afrique Atlantique (GAA), lors d’un événement organisé par un think-tank américain, en marge du «Powering Africa Summit», axé sur le partenariat énergétique entre les États-Unis et l’Afrique.