SIEL 2025 : Le CCME rend hommage à Lalla Khiti Amina Benhachem Alaoui, première journaliste marocaine à la Radiotélévision belge

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) a organisé une cérémonie-débat en hommage à Lalla Khiti Amina Benhachem Alaoui, première journaliste marocaine à la Radiotélévision belge, dans le cadre du 30e Salon international de l’édition et du livre (SIEL).

Cette rencontre, marquée par la présence d’un parterre de chercheurs et de professionnels des médias marocains et étrangers, ainsi que de membres de la famille de Benhachem Alaoui, a été ponctuée par des témoignages mettant en avant la singularité de sa carrière médiatique et ses contributions dans les domaine de la migration et du dialogue interculturel, indiquent les organisateurs.

Dans une allocution lue en son nom, Benhachem Alaoui a souligné que son travail médiatique représentait «un pont entre les cultures, entre le Maroc et la Belgique, entre les générations et entre ce que l’on est et ce que l’on devient».

De son côté, l’universitaire et chercheur Hassan Bousetta a affirmé que le binôme que formaient Benhachem Alaoui et son mari, le réalisateur Merhdad Taghian, s’est imposé comme une figure centrale de l’histoire de l’immigration marocaine en Belgique, tout en façonnant une représentation de l’immigré dans le service public.

Pour Karim Ibourki, président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en Belgique, les reportages de Lalla Khiti étaient les premiers à «montrer à la fois aux Belges francophones et aux Marocains qu’ils allaient faire partie de la même société».

Ph. CCME

Témoignant de l’amitié et des réalisations qui les ont liées, la journaliste française Claire Frachon s’est remémorée l’organisation, au début des années 1990, d’une conférence réunissant journalistes et producteurs européens, durant laquelle elle a rencontré «le couple mythique que formaient Lalla Khiti et son mari». Elle a aussi évoqué avec émotion l'importance de l’émission «Sindbad» qui a mis en lumière les parcours inspirants et les initiatives des migrants.

Le travail de Lalla Khiti Benhachem a accompagné et reflété l’histoire et les transformations de l’immigration marocaine en Belgique sur plusieurs décennies avant sa retraite en 2010. Il s’agit de la deuxième fois que le CCME la met à l’honneur pour son parcours exceptionnel et son rôle pionnier dans les médias belges.

Cette nouvelle édition du SIEL célèbre les Marocains du monde, avec une programmation riche et foisonnante. A cet effet, le CCME a organisé plusieurs rencontres en hommage à des personnalités marocaines qui ont eu une présence remarquable sur la scène culturelle internationale.