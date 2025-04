Équitation : Les jockeys marocains dominent lors du festival inaugural EAU-Maroc à Casablanca

Le circuit sablonneux d'Anfa à Casablanca a été le théâtre, samedi, de la première édition du Festival EAU-Maroc, célébrant la passion commune du Maroc et des Émirats Arabes Unis pour l'univers équestre. Organisé par la SOREC, Société Royale d’Encouragement du Cheval, en partenariat avec l'UAE President Cup (Groupe 3 PA), une course internationale prestigieuse pour les pur-sang arabes, le festival a proposé huit courses palpitantes.

Deux des courses phares ont été remportées par des jockeys marocains. Notamment, l'UAE President Cup, l'une des courses les mieux dotées du calendrier équestre marocain, a été remportée par le jockey marocain Abderrahim Fadoul, représentant les Écuries Daissaoui Mohamed avec le cheval Buraak. Cette course, qui a réuni 17 jockeys, proposait des prix généreux atteignant 2 500 000 dirhams pour les gagnants.

La deuxième grande course de la journée, la Coupe d'Abu Dhabi, a également été remportée par un jockey marocain. Cette fois, c'est Khalid Ibba qui s'est imposé avec Almohiba Fal des Écuries FAL.

«Nous sommes heureux aujourd'hui que les chevaux des propriétaires marocains aient remporté les deux courses importantes de la journée», a déclaré Omar Skalli, après avoir remis les prix aux deux jockeys. «C'est le résultat d'une collaboration très importante et fructueuse entre les organisateurs de l'UAE President Cup et la SOREC», a ajouté Skalli, en référence à la première édition du Festival EAU-Maroc.

Célébrer un partenariat solide

Il a également souligné l'importance du partenariat entre les Emirats et le Maroc : «Nous avons déjà travaillé ensemble. Cette course a été organisée lors de la 10e édition de la Rencontre Internationale du Maroc en novembre dernier, mais avec les organisateurs, nous avons décidé de la consacrer à un festival complet, mettant en lumière non seulement l'importance de notre collaboration, mais aussi la qualité des courses marocaines».

Skalli a également souligné la position spéciale du Maroc dans le monde des courses internationales, notant que bien que l'UAE President Cup soit organisée dans environ 15 pays, «le Maroc est le seul pays à accueillir un festival entier qui lui est dédié».

Faisal Al Rahmani, secrétaire général du Comité supérieur de la série de l'UAE President Cup pour les pur-sang arabes, a partagé cet enthousiasme, exprimant sa joie à propos de l'événement : «Je suis très heureux d'être ici avec la SOREC, qui a une longue histoire de réalisations. Je crois que ce n'est que le début, l'avenir apportera des surprises et des récompenses encore meilleures».

«L'événement de l'année prochaine sera beaucoup plus grand, bien au-delà de ce que vous voyez aujourd'hui», a poursuivi Al Rahmani, offrant une perspective optimiste pour les éditions futures.

En plus de ces deux courses internationales, le Festival EAU-Maroc a également inclus six courses nationales. Le Prix Damas a été remporté par Khalid Ibba sur Ibn Dahess FAL, tandis que le Prix Floralys est allé à Omar Lakjal sur Tulip Grine. Le Prix Mayar a été remporté par Kacem Faddoul sur Volver, et le Prix Qadem a été gagné par Zouhair Madihi sur Bint Metrag Angad. Omar Lakjal a triomphé à nouveau dans le Prix Sprint, cette fois sur Frere Grine, et le Prix Dragon a été remporté par Rachid Ban Doukia sur Chahid Green.