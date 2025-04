Un opposant à la marocanité du Sahara convié au congrès du PJD

La séance inaugurale du 9e congrès du PJD a été riche en polémique, malgré l'absence du Hamas et des Frères musulmans jordaniens.

un religieux mauritanien, membre de l'Union internationale des oulémas musulmans (sunnites), proche du Qatar, a pris la parole ce samedi. Dans son discours, Mohamed El Hassan Ould Deddou a salué «le peuple marocain pour son soutien à Al-Qods, à la mosquée Al-Aqsa et à la résistance du peuple palestinien».

Or ce religieux, qui a encensé le PJD, s'était opposé publiquement à la reconnaissance par Donald Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, annoncée le 10 décembre 2020.

Lors d'une intervention sur la chaîne Al Jazeera, où il intervient régulièrement, Ould Deddou avait déclaré que «les Américains ne sont pas les propriétaires du Sahara occidental pour le céder au Maroc». Il avait qualifié l'acte signé par Trump et publié dans le Journal officiel des États-Unis «d'illégal et contraire à la loi islamique». Il avait comparé cette décision «à la reconnaissance américaine de l'occupation sioniste du Golan et d'autres territoires» arabes. Cette intervention avait été largement relayée sur les réseaux sociaux par les partisans du Polisario.

Cela se passe au Congrès du PJD

Le député du Parti Politique Turque RAFAH, lors de son discours à la conférence du PJD ce matin, a critiqué

⭕️la «normalisation» des régimes islamiques

⭕️appelé à leurs renversements par les populations. pic.twitter.com/nnN8wLTHc9 — Nahelee (@nachelee) April 26, 2025

En parallèle, le député turc Doughan Bikin, vice-président du parti islamiste Rafah (prospérité) dans sa nouvelle version, a également pris la parole lors du 9e congrès du PJD. Il a appelé «les peuples à renverser les régimes ayant normalisé leurs relations avec Israël». Le nouveau Rafah soutient le président Erdogan, qui pourtant n'a pas rompu les relations diplomatiques de la Turquie avec Israël, en protestation contre le génocide des Palestiniens.