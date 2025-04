Diaspo #386 : Ayman Ramdani, le sport et la culture pour l’autonomisation des jeunes

Enfant au sein de deux frères et de deux sœurs, Ayman Ramdani est né à Bruxelles, de deux parents sont originaires d’Oujda. D’une mère au foyer et d’un père conducteur de trams pendant 42 ans, l’acteur associatif a fait ses études en pharmacie à l’Université Catholique de Louvain (UCL).

Travaillant ensuite dans un grand laboratoire au Benelux, il s’investit dans la recherche pharmaceutique, avant d’être rattrapé par une maladie professionnelle liée à des allergies, en raison de la manipulation des produits chimiques. C’est en allant à la quête d’une reconversion qu’il bifurque vers les sciences sociales et juridiques, après de nouvelles études et un diplôme en droit.

Vers 2010, Ayman Ramdani marque un premier retour au Maroc, en créant un groupe de distribution et de promotion de marques de luxe dans le marché national. Par ailleurs, il se lance dans des activités pour promouvoir le sport, notamment à travers des actions de sponsoring. Mais ses liens forts avec son père le ramènent en Belgique, où son aïeul est souffrant. Il travaille alors dans une société d’audit dans le secteur de l’énergie.

Marqué particulièrement par le décès de son père, Ayman se tourne vers le travail associatif et encore plus vers la promotion du sport, à travers l’initiative Play4Peace pour tenir un gala au bénéfice des enfants orphelins. «On comptait sur la venue de 250 personnes, nous nous sommes retrouvés avec 2 500. On n’avait ni d’ASBL, ni d’ONG, ni d’assurance et nous avons créé la structure à partir de là», nous confie-t-il. L’année d’après, la même rencontre rassemble 5 000 participants.

L’éducation, un leg familial au bénéfice de soi et des autres

La structure est constituée administrativement en 2014 et quatre ans plus tard, l’association a remporté le Prix du meilleur événement mondial lors du Forum Peace and Sport, présidé par le prince Albert de Monaco. En 2021, elle est élue «SDGs Voice» par l’Institut fédéral pour le développement durable, en reconnaissance de son engagement en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). L’initiative côtoie la FIFA, l’UNESCO, des clubs de football et des représentations étatiques. Il obtient alors le patronage permanent du roi de Belgique.

Sur sa lancée, l’ONG crée House4Peace, une maison pour accueillir les jeunes bruxellois, pour leur proposer un soutien et des activités éducatives quotidiennes. Le lieu abrite également des sessions de formation, d’accompagnement, de leadership, de renforcement des compétences pour développer le talent et le potentiel des jeunes en difficulté, de manière à ce qu’ils accèdent aux mêmes chances que les autres.

L’association Play4Peace est surtout créée par Ayman Ramdani en hommage à son père. «Quand on était petit, mon papa qui était orphelin et n’avait jamais fait l’école nous enseignait le respect, l’exigence d’être humble et d’étudier pour réussir, sans jamais oublier d’où l’on vient. Il nous amenait même des professeurs à la maison», nous confie-t-il. «Cet événement-là faisait partie intégrante de mon processus de deuil. Je pensais faire une journée sportive et passer à autre chose. Je ne pensais pas qu’il y avait autant de personne et de succès, mais aussi de besoin. Mon père nous disait : ‘le meilleur héritage que je peux vous donner est l’éducation», ajoute Ayman.

«Notre père nous a donné tout au niveau des études. Nous n’avons jamais manqué de rien, malgré les difficultés financières. Et il ne voulait pas nous acheter des terrains. Il tenait à nous inculquer des valeurs pour développer des compétences et être des leaders dans la société, pour inspirer les plus jeunes dans le bon sens. Il plantait des graines et c’est à nous de partager aujourd’hui cette transmission. Il s’agissait pour lui de voir ses enfants réussir et ne pas oublier les autres, ne pas passer à côté d’eux indifféremment.» Ayman Ramdani

En novembre 2024, son travail est reconnu à l’échelle étatique. Ayman Ramdani est couronné par la plus haute distinction belge, l’Ordre de la couronne, décerné par le roi Philippe. Début 2025, Paris Match le nomme personnalité belge de l’année. Il devient le premier Marocain à avoir ce titre.

Poser les jalons pour le développement des jeunes

Jusque-là discret, Ayman Ramdani gagne en popularité au sein du tissu associatif et institutionnel dans ses deux pays. A la suite de rencontres au Maroc, il se rend à l’Oriental, sa région d’origine qui se trouve également identifiée pour sa demande importante en termes d’accompagnement des jeunes. «J’y ai rencontré des ONG, des universités, des écoles, d’où l’idée alors d’organiser un forum à Rabat, pour rassembler les personnalités du privé, du public, des sportifs, des politiques et voir comment on peut échanger les bonnes pratiques et œuvrer ensemble, en impliquant les jeunes», nous a déclaré l’associatif.

En avril 2025, un premier Forum Play4Peace se tient à Rabat, en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), l’ambassade de Belgique au Maroc, la Fondation Hiba et le Comité national olympique marocain (CNOM). Désormais, l’idée d’Ayman Ramdani est de retourner à l’Oriental, «de reprendre contact avec les universités et d’autres partenaires potentiels, écouter les attentes des étudiants».

«On ne peut pas venir avec des outils tous faits. Nous devons avoir une bonne oreille, sans jugement, pour envisager une bonne synergie avec différentes associations et avoir un meilleur impact pour les jeunes, mettre le privé et le public ensemble sur un projet commun et, en définitive, mettre nos forces ensemble en étant humble, en respectant les jeunes, en les responsabilisant.» Ayman Ramdani

En vue de renforcer la coopération entre la Belgique et le Maroc, ce premier forum a ainsi été une occasion pour annoncer le développement de Play4Peace Morocco. Pour Ayman Ramdani, il s’agit de dynamiser le cadre d’un projet inscrit dans le Programme national intégré de la jeunesse du Nouveau modèle de développement.

Autrement dit, l’idée est de «répondre aux priorités nationales en matière d’insertion socio-économique» à travers l’éducation et la formation, l’accès à la culture, aux activités sportives et aux loisirs, l’inclusion économique et l’accès à l’emploi, ainsi que la participation citoyenne. Depuis la création de l’ONG à Bruxelles, celle-ci a soutenu plus de 20 000 jeunes.