Sahara : Tebboune affirme avoir contraint l’Espagne à réviser son soutien au Maroc

Sur le dossier du Sahara, le président algérien a une nouvelle fois dérapé. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, lors d'un discours prononcé le jeudi 24 avril à Béchar, que l'Espagne aurait revu son soutien au plan marocain d'autonomie pour le Sahara.

«L'Espagne a commis une erreur» sur cette question «et elle s'est rétractée», a-t-il déclaré sans sourciller. «Ils n'auraient jamais imaginé que l'Algérie pourrait un jour les contraindre économiquement à revoir leurs positions», a affirmé Tebboune, face à une audience peu convaincue, comme en témoignent les maigres applaudissements qui ont suivi. «Ils (les Espagnols) ont perdu avec nous 7 milliards de dollars par an et ils ont fini par se rétracter», a-t-il ajouté.

Pourtant, le jeudi 17 avril à Madrid, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a réaffirmé le soutien de l'Espagne à la solution d'autonomie proposée par le Maroc depuis 2007 pour résoudre la question du Sahara. Une position qui a été immédiatement dénoncée par le Polisario.

«La représentation du Front Polisario en Espagne exprime sa plus ferme condamnation des propos tenus par le ministre espagnol des Affaires étrangères lors de la déclaration d'aujourd'hui au siège du ministère, dans le cadre d'une réunion avec son homologue marocain», a déclaré Abdellah Arabi dans un communiqué. Les alliés du Polisario, au sein de Sumar, ont également critiqué les propos d'Albares. Le président algérien semble être le seul à interpréter la réalité différemment.

Abdelmadjid Tebboune n'en est pas à sa première sortie erronée sur l'approche espagnole de la question du Sahara. Le 22 septembre 2022, lors d'une réunion publique avec les gouverneurs, il avait déjà annoncé que Madrid «a commencé à revenir à la décision européenne sur la question du Sahara occidental».

Deux jours après les déclarations du président algérien, le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a précisé que sur le dossier du Sahara «la position de l'Espagne est clairement exprimée dans la Déclaration conjointe hispano-marocaine du 7 avril. Il n'y a pas le moindre doute à ce sujet». Pour rappel, dans ce communiqué publié à l'issue des entretiens entre le roi Mohammed VI et Pedro Sanchez, l'Espagne qualifie «l'initiative marocaine d'autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend».