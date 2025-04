Sahara : Ahmed Attaf est rentré bredouille de la Finlande et la Suède

Sur les instructions du président Abdelmadjid Tebboune, le ministre algérien des Affaires étrangères a entrepris une mission diplomatique en Suède et en Finlande. L'objectif d'Ahmed Attaf dans ces deux pays nordiques était clair : convaincre Helsinki et Stockholm d'adopter les positions d'Alger sur la question du Sahara occidental.

La tournée a débuté le 23 avril par une visite à Stockholm, où Attaf a été reçu par son homologue suédoise, Maria Malmer Stenergard. Toutefois, la communication officielle algérienne n'a pas mentionné de soutien explicite du gouvernement suédois aux positions de l'Algérie concernant le Sahara.

Pour rappel, l'ancienne ministre suédoise des Affaires étrangères avait refusé d'accorder une audience à une délégation du Polisario en mai 2022, rompant ainsi avec une tradition de la gauche suédoise lorsqu'elle était au pouvoir à Stockholm. Attaf s'est également rendu au siège de la Fondation Olof Palme, du nom de l'ancien Premier ministre socialiste assassiné en 1986.

Attaf n’a pas réussi à contrer Bourita

Après la Suède, Attaf s'est rendu en Finlande. À Helsinki, il a eu des «entretiens individuels avec la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Mme Elina Valtonen, suivis d'une séance de travail élargie avec les délégations des deux pays», selon un communiqué de la diplomatie algérienne.

«Ces échanges ont permis de passer en revue les relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la Finlande, avec pour objectif de les développer. Cela nécessite la mise en place de mécanismes institutionnels pour enrichir le cadre juridique des relations bilatérales et encourager l'interaction et la communication entre les entreprises des deux pays», ajoute le communiqué.

Comme à Stockholm, le ministère algérien des Affaires étrangères est resté silencieux sur la question du Sahara. Pour rappel, la Finlande soutient le plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental, le qualifiant de «bonne base pour une solution» au différend régional. Cette position a été exprimée en août 2024 à Helsinki par Mme Elina Valtonen lors d'une réunion avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Après deux jours de déplacement, Ahmed Attaf est rentré discrètement à Alger. Son retour n'a pas été couvert par les médias de la région voisine. À noter que la presse du Polisario a également ignoré les visites infructueuses d'Ahmed Attaf en Suède et en Finlande.

Cette tournée du chef de la diplomatie algérienne dans les pays nordiques intervient quelques jours après le périple de Nasser Bourita dans plusieurs pays. Durant ce voyage, le Maroc a renforcé sa position sur la question du Sahara grâce aux réaffirmations de la marocanité de la province par les États-Unis et la France, ainsi qu'au soutien renouvelé de l'Espagne, de l'Estonie et de la Hongrie à l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara, sans oublier l'adhésion de la Moldavie et de la Croatie à la solution proposée en 2007 par le royaume.

Deux tournées diplomatiques qui illustrent les limites de la stratégie diplomatique algérienne, confrontée à un réalignement progressif des positions européennes en faveur du plan marocain d’autonomie.