Vers la conclusion d’un partenariat militaire entre le Maroc et l’Ethiopie

Du 23 au 26 avril, l'inspecteur général des Forces armées royales, le général Mohammed Berrid, s'est rendu en Ethiopie pour une visite de travail. À Addis-Abeba, il a rencontré le maréchal Birhanu Jula, chef d'État-Major des Forces de Défense Nationale Éthiopiennes. Les discussions ont porté sur «l'examen des moyens de renforcement de la coopération militaire bilatérale», selon un communiqué de l'État-Major général des FAR.

«Les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant à la nouvelle dynamique qui caractérise les relations militaires entre le Royaume du Maroc et la République d'Éthiopie», a souligné la même source. «Ils ont discuté d'un projet d'accord couvrant divers aspects de la coopération militaire bilatérale, avec pour objectif de renforcer et d'élargir les perspectives de ce partenariat, qui sera signé entre les deux pays dans un avenir proche.»

Le général Berrid a également rencontré la ministre d'État à la Défense, Marta Luigi, et visité plusieurs installations militaires éthiopiennes, notamment l'administration de sécurité des réseaux d'information, l'Institut d'intelligence artificielle, la base aérienne de Bishoftu et une usine de munitions.

Rappelons que le maréchal Birhanu Jula Gelalcha s'était rendu au Maroc en août 2024 pour une visite de travail. Un mois plus tôt, une délégation des FAR s'était rendue en Éthiopie. Addis-Abeba avait accueilli, le 20 mai 2024, la première session des consultations politiques entre le Maroc et l'Éthiopie, coprésidée par l'ambassadeur Fouad Yazough, directeur général au ministère marocain des Affaires étrangères, et Mesganu Arga, ministre d'État éthiopien aux Affaires étrangères.

À l'instar de ses relations avec le Nigéria, le Rwanda ou l'Angola, le Maroc poursuit son rapprochement avec l'Éthiopie à petits pas, sans que ce processus ne soit entravé par la reconnaissance par Addis-Abeba de la «RASD».