Pourquoi le Maroc devient-il une destination prisée pour les nomades numériques ?

À l'heure où les modes de travail se transforment, notamment après la pandémie de Covid-19 qui a contraint des millions de personnes à travailler depuis chez elles, le concept de télétravail en voyage connaît un nouvel essor. De plus en plus de personnes se décrivent désormais comme des «nomades numériques» — avec un ordinateur portable et une connexion Internet fiable, n'importe quel lieu peut devenir leur bureau, y compris le Maroc. Le Royaume s'impose de plus en plus comme une destination de choix, à la fois abordable et séduisante, pour ces travailleurs nomades.

Des villes comme Marrakech, Essaouira et Tanger sont régulièrement citées parmi les destinations idéales pour le nomadisme numérique. En 2024, deux villes marocaines ont été intégrées au Top 10 des destinations de télétravail les plus populaires en Afrique selon Business Insider Africa.

En parcourant les forums, blogs et sites web, Yabiladi a compilé une liste des raisons pour lesquelles le Maroc s'impose comme une des destinations favorites des nomades numériques.

Maroc : Une position stratégique

L'une des principales raisons de l'attrait du Maroc pour les travailleurs à distance et les amateurs de voyages est sa proximité avec l'Europe. Le Royaume nord-africain se situe littéralement aux portes de l'Europe. Par ferry, Tanger est le point d'entrée le plus proche depuis l'Espagne.

Avec des vols directs vers et depuis de nombreuses villes européennes, le Maroc est une escale bien plus accessible que des destinations prisées comme la Thaïlande. Cette proximité avec l'Europe offre également des avantages en termes d'horaires de travail. Le Maroc est à GMT+1 toute l'année, ce qui correspond aux heures de travail de la plupart des capitales européennes.

«C'est un fuseau horaire idéal si vous travaillez aux heures européennes», explique la nomade numérique Lora Pope dans son blog sur son expérience au Maroc. Même pour ceux qui travaillent selon les horaires américains, le Maroc reste une option viable, avec seulement cinq heures d'avance sur New York.

La position centrale du Maroc en fait également une escale pratique pour les nomades numériques envisageant d'autres destinations, comme Dahab en Égypte ou Tenerife dans les îles Canaries.

Et n'oublions pas le climat : le Maroc bénéficie d'un ensoleillement quasi constant et d'un climat généralement plus agréable que les hivers gris en Europe.

Un coût de la vie attractif

Les nomades numériques ne sont pas des touristes traditionnels — ils séjournent souvent pour des périodes prolongées, parfois des mois voire toute l'année. Cela fait du coût de la vie un facteur essentiel, surtout pour des séjours prolongés. Bien que les dépenses varient entre grandes villes, petites villes et villages, elles restent nettement inférieures à celles de l'Europe ou d'autres destinations populaires pour les nomades numériques.

«Les snacks — petits restaurants de restauration rapide répandus à travers le Maroc — offrent les repas les moins chers. Et ce n'est pas parce qu'ils sont abordables qu'ils sont de moindre qualité ; nous avons dégusté certains des plats les plus savoureux dans ces snacks», écrit hopelesslynomantic dans un blog sur le nomadisme numérique au Maroc.

Les transports sont également souvent cités comme l'un des aspects les plus abordables pour les nomades numériques, notamment pour les déplacements entre villes et villages. Il en va de même pour le logement : «Vous pouvez vivre confortablement au Maroc pour environ 1500-2000 USD par mois, surtout si vous restez en dehors des grandes villes et dans des petites villes comme Fès et Essaouira», écrit Lora Pope sur son expérience au Maroc.

Une famille britannique de quatre personnes, qui a passé du temps en tant que nomades numériques dans la médina d'Essaouira, a mentionné que leur maison de deux chambres coûtait environ 800 £ par mois : «Vous pouvez trouver moins cher, mais étant une famille de quatre, nous avions besoin d'espace», raconte la mère dans un blog relatant leur expérience.

Les espaces de coliving — conçus spécifiquement pour les nomades numériques à petit budget — et les espaces de coworking offrant une bonne connexion Internet rendent également le Maroc encore plus attractif et abordable.