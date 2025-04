Service militaire 2025 : L'opération de recensement du 25 avril au 23 juin

L’opération de recensement pour le service militaire au titre de l'année 2025 a été lancée, ce vendredi 25 avril pour prendre fin le 23 juin prochain, au profit des jeunes âgés de 19 à 25 ans au 1er septembre prochain, a annoncé un communiqué du ministre de l'Intérieur.

Dans ce cadre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au service militaire, la commission centrale présidée par le président de Chambre à la Cour de cassation, a tenu une réunion le 17 avril au siège du ministère de l’Intérieur, précise le communiqué.

La réunion a été consacrée à l'établissement des listes de personnes invitées à remplir le formulaire de recensement relatif au service militaire au titre de la promotion des appelés de l’année prochaine, en tenant en compte du principe d’égalité entre les citoyens et en garantissant l’équilibre entre les différentes régions du Maroc.

A cet effet, les jeunes qui vont recevoir l'avis pour remplir le formulaire de recensement relatif au service militaire, sont appelés à le faire via le site électronique (www.tajnid.ma), et ce avant l’expiration du délai imparti à cette opération.

Les jeunes de sexes féminin et masculin remplissant les conditions d'âge requises, n'ayant pas été convoqués pour renseigner le formulaire de recensement et qui souhaitent accomplir le service militaire, sont appelés à remplir le formulaire sur le site (www.tajnid.ma), et ce du 25 avril au 23 juin 2025. Cette opération est également ouverte, en vertu de la loi, aux jeunes marocains résident à l’étranger inscrits dans les registres consulaires, souhaitant accomplir le service militaire.

Le ministre de l'Intérieur annonce également que les jeunes peuvent obtenir les informations sur le service militaire soit auprès des autorités administratives locales proches de leur lieu de résidence soit auprès du service d'orientation mis en place au siège des provinces, des préfectures ou des préfectures d’arrondissement, ou via le site internet : www.tajnid.ma.