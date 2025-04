L’ONMT se réorganise et crée trois pôles stratégiques

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a annoncé une nouvelle réorganisation de son organigramme, avec la création de trois pôles stratégiques, respectivement dédiés au Commercial, au Marketing, et aux ressources et support.

Cette restructuration s’inscrit dans le cadre d’un processus de modernisation continue visant à renforcer l’efficience de l’action de l’Office, au service du développement touristique national et de l’attractivité de la destination Maroc à l’international, a indiqué l’ONMT dans un communiqué.

Dans ce contexte, trois directeurs ont été nommés à la tête des nouveaux pôles : Rachid Hamzaoui au pôle ressources et support, Hicham Bellaziz au pôle commercial, et Salima Mghzli au pôle Marketing.

«Dans un objectif d’efficience, cette nouvelle organisation vise à donner plus de force à notre action et à mieux répondre aux attentes du marché touristique mondial», a indiqué à cette occasion le Directeur Général de l’ONMT, Achraf Fayda.

Cette réorganisation fait part d'une volonté claire de rationaliser les processus, clarifier les missions et renforcer la synergie entre les différentes directions. Elle a pour ambition de répondre aux enjeux d’un secteur en pleine mutation, tout en capitalisant sur l’expertise des talents qui composent l’ONMT, précise la même source.

L’ONMT entend ainsi accroître son agilité, renforcer ses capacités de pilotage et accompagner plus efficacement les territoires dans leur développement touristique, en mettant les ressources humaines et l’expertise interne au centre de sa stratégie.