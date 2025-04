Défense : Une délégation des FAR se rend en Mauritanie

Une délégation des Forces armées royales (FAR) a effectué une visite de travail en Mauritanie, du 22 au 24 avril. Conduite par le vice-président de la direction des œuvres sociales des FAR, la mission militaire marocaine a été marquée par des échanges d'expériences, selon une publication de l'armée mauritanienne.

«La délégation militaire marocaine s’est ensuite rendue au siège de la Direction des Aouaed El-Shohada (fils des martyrs) et à l'Association des Forces Armées et des Forces de Sécurité», précise la même source.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des accords conclus entre le Maroc et la Mauritanie, lors des sessions de la Commission mixte militaire. Pour rappel, Rabat avait accueilli, le 29 janvier 2020, la première réunion de ce haut cadre de coopération entre les armées des deux pays voisins. Une rencontre qui avait souligné la volonté des militaires marocains et mauritaniens de «consolider davantage leurs relations dans un esprit d’amitié, de compréhension mutuelle et de confiance partagée».

Par ailleurs, la Mauritanie et l’Algérie ont signé deux accords militaires, le 16 avril à Alger.