Alertes aux Marocains : Risques et restrictions pour le Hajj 2025 en Arabie Saoudite

Le Consulat Général du Maroc à Djeddah a récemment diffusé un communiqué à l'intention des citoyens marocains, les alertant sur les risques de non-respect des règles d'entrée et de séjour en Arabie Saoudite durant le Hajj de l'année 1446 AH, correspondant à 2025. Le consulat a insisté sur l'importance de suivre scrupuleusement les directives émises par les autorités saoudiennes, qui incluent plusieurs dates clés. À partir du 13 avril 2025, l'accès au Royaume sera interdit aux détenteurs de visas de Omra. Ceux qui seraient déjà présents sur le territoire avant cette date devront impérativement quitter La Mecque et l'Arabie Saoudite avant l'aube du 29 avril 2025.

Par ailleurs, les personnes munies de visas de visite familiale ne pourront pas se rendre à La Mecque entre le 23 avril et le 11 juin 2025. Les détenteurs de visas touristiques seront également soumis à cette restriction. Toute infraction entraînera des poursuites judiciaires et une expulsion immédiate. L'interdiction d'accès à La Mecque débutera le 23 avril 2025 et se prolongera jusqu'au 11 juin 2025. Cette mesure s'applique à tous les résidents du Royaume, à l'exception de ceux possédant des permis officiels pour accomplir le Hajj ou des autorisations de travail valides à La Mecque.

Le consulat a précisé que les autorités saoudiennes infligeront des amendes pouvant atteindre 50 000 riyals saoudiens aux contrevenants qui ne quitteraient pas le Royaume après l'expiration de leur visa de Omra. Outre ces amendes, les contrevenants s'exposent à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois, suivie d'une expulsion. Les agences de tourisme qui ne signaleraient pas les infractions encourent également des amendes pouvant s'élever jusqu'à 100 000 riyals saoudiens par cas de violation.

En conclusion, le consulat a vivement encouragé les citoyens marocains à respecter scrupuleusement les directives établies afin de préserver leur statut légal en Arabie Saoudite et d'éviter toute sanction de la part des autorités locales.