Visa et Maroc Telecom signent un partenariat stratégique pour les paiements mobiles en Afrique

Le 24 avril 2025, Visa et le Groupe Maroc Telecom ont annoncé un partenariat stratégique ambitieux, visant à transformer les paiements mobiles au Maroc et à explorer de nouvelles opportunités à travers le continent africain.

Ce partenariat démarre avec l'intégration des solutions de paiement Visa dans MT Cash, la plateforme de Mobile Money de Maroc Telecom. Cette collaboration offrira à des milliers d'utilisateurs la possibilité d'effectuer des paiements électroniques sécurisés, des transferts d'argent, des transactions avec des commerçants, et bien plus encore.

Au-delà des frontières marocaines, les deux entreprises ont signé un protocole d'accord (MoU) établissant un cadre de coopération international pour étendre les services financiers numériques à travers l'Afrique. Cette initiative vise à accélérer la transformation numérique et à proposer des solutions de paiement innovantes, adaptées aux populations sous-bancarisées.

Cette collaboration s'inscrit dans les stratégies des deux géants : Maroc Telecom, qui met l'accent sur l'innovation et la synergie technologique, et Visa, dont la mission est de rendre les paiements numériques accessibles à tous. Les deux organisations espèrent que cette initiative encouragera l'adoption des paiements mobiles et renforcera l'inclusion financière dans les régions où Maroc Telecom est présent.

Visa, leader mondial des paiements numériques opérant dans plus de 200 pays, et Maroc Telecom, principal opérateur de télécommunications en Afrique du Nord et de l'Ouest, réaffirment ainsi leur engagement à soutenir la croissance des services financiers numériques et des paiements mobiles sur le continent africain.