Banque mondiale : 83 % des entreprises au Maroc opèrent dans le secteur informel

Dans un rapport récent, la Banque mondiale a mis en lumière que depuis l'an 2000, la croissance du PIB par habitant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord reste inférieure à celle des économies comparables. Cette contre-performance est principalement attribuée à la faible performance du secteur privé.

Intitulé «Comment le secteur privé peut stimuler la croissance au Moyen-Orient et en Afrique du Nord», le rapport souligne que les entreprises de la région sont freinées par la prédominance de l'économie informelle, une faible productivité et une capacité limitée à faire face aux chocs économiques.

Selon le rapport, la croissance des ventes par travailleur a chuté en moyenne de 8 %, un chiffre bien en deçà de celui des pays à revenu intermédiaire inférieur (0,4 %), des pays à revenu intermédiaire supérieur (0,4 %) et des pays à revenu élevé (2,4 %).

En ce qui concerne le Maroc, le rapport met en avant la disponibilité de données détaillées ayant permis une analyse approfondie des dynamiques de productivité. Il révèle que les entreprises les plus productives ne parviennent pas à accroître suffisamment leurs parts de marché. Néanmoins, une utilisation plus efficace des facteurs de production a positivement contribué à la croissance de la productivité du travail.

La Banque mondiale identifie deux facteurs majeurs freinant la productivité dans la région : la fragmentation persistante entre les secteurs formel et informel, et l'exclusion des femmes du marché du travail. Le secteur informel représente entre 10 % et 30 % de la production totale et absorbe entre 40 % et 80 % des emplois.

Au Maroc, 83 % des entreprises opèrent dans le secteur informel, un chiffre élevé comparé à d'autres pays de la région comme le Liban (40 %) et la Jordanie (50 %). Ce constat appelle à une compréhension plus approfondie des raisons qui poussent ces entreprises à choisir le secteur informel pour leurs activités.