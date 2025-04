SIEL 2025 : Des illustrateurs marocains valorisent le patrimoine de Rabat

Une dizaine d'illustrateurs marocains, réunis du 21 au 24 avril en résidence artistique au musée de l’Histoire et des civilisations de Rabat, se sont affairés trois jours durant à apporter leurs touches à des œuvres saisissantes pour magnifier la beauté et la richesse patrimoniale de la capitale. Placée sous le thème Rabat, capitale du monde à travers les illustrations de livres pour enfants, cette résidence, tenue dans une ambiance studieuse et sereine dans le cadre du 30ème Salon international de l’édition et du livre (SIEL 2025), a permis aux participants, issus de diverses écoles, de croiser leurs expériences et leurs techniques artistiques pour la création d’une bande dessinée collective illustrant l’Histoire de Rabat.

Dans une déclaration à la MAP, Mickaël El Fathi, auteur et artiste plasticien franco-marocain, a expliqué que cette résidence artistique, qui s’inscrit dans le cadre du Forum arabe de la littérature jeunesse, a réuni de jeunes illustrateurs pour travailler sur les visuels accompagnant un texte littéraire original intitulé Rabat, capitale du livre, écrit par ses soins.

Pour ce faire, ce récit imaginaire qui aborde toute l’Histoire de Rabat, depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui, a été découpé dans le cadre d'un travail collectif, qui a permis à chacun des résidents de se saisir d’une partie de cette histoire pour l’adapter à son propre style.

Conçue comme un espace de recherche et de méditation sur la mémoire architecturale, historique et symbolique de la ville, cette rencontre a été l'occasion pour les participants de s’immerger dans l’histoire vivante de Rabat et d'interroger le rôle de l’image dans la transmission des savoirs, la préservation de la mémoire et l’éveil des émotions.

Pour Amina Alaoui Hachimi, illustratrice et responsable du développement professionnel au sein du Forum arabe des éditeurs de livres pour enfants, cette résidence a pour vocation de sensibiliser à l’importance de l’encadrement et de la formation dans le domaine de l’illustration jeunesse.

L’illustratrice Ilham Flouki, lauréate de l’Institut national des Beaux-Arts de Tétouan, s’est réjouie de participer aux côtés de ses pairs à la création d'une bande dessinée collective qui met en lumière la richesse historique de Rabat, assurant que cette expérience lui a permis de mettre à profit ses compétences illustratives et d’en acquérir de nouvelles, afin d’allier de la meilleure des manières le texte à l’image.

Organisé dans le cadre de la célébration de Rabat, Capitale mondiale du livre 2026, cet événement, coordonné par Yasmine El Kaouakibi, directrice éditoriale à la maison d’édition Yanbow al kitab, a été soutenu et proposé par le Forum arabe des éditeurs de livres, basé à Sharjah, en vue de favoriser l’ouverture des illustrateurs marocains sur le monde arabe et la création de nouveaux partenariats avec les éditeurs de livres pour enfants à l'échelle internationale.