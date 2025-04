Les résultats financiers de Maroc Telecom soutenus par ses filiales en Afrique

Maroc Telecom a publié ce 25 avril ses résultats consolidés pour le premier trimestre 2025, marqués par la résilience du groupe dans un contexte concurrentiel accru. Si les revenus au Maroc poursuivent leur repli, les bonnes performances des filiales africaines permettent de stabiliser l’activité globale.

Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 8,88 milliards de dirhams, quasi stable (+0,1% à taux de change constant). Le recul de 3,7% des revenus au Maroc est compensé par une croissance de 4,1% des filiales Moov Africa, tirée par la Data mobile, le FTTH et les services Mobile Money. La base clients atteint désormais près de 80 millions, en hausse de 3,6%.

L’EBITDA ajusté recule à 4,39 milliards de dirhams (-5,7%), avec une marge de 49,4%. Le résultat net part du Groupe baisse de 5,9%, à 1,44 milliard de dirhams, tandis que le flux de trésorerie opérationnel diminue de 11,6%.

Au Maroc, les activités restent sous pression : chiffre d’affaires en baisse à 4,55 milliards de dirhams, recul de l’EBITDA de 9,3% et du CFFO de 16,4%. La baisse du parc mobile (-2,7%) et de l’Internet mobile (-3,9%) illustre cette érosion. Maroc Telecom mise sur un partenariat stratégique avec Inwi pour mutualiser les infrastructures fibre et 5G, avec un investissement de 4,4 milliards de dirhams sur trois ans.

En Afrique subsaharienne, les filiales enregistrent une dynamique positive malgré des contextes hétérogènes. Leur chiffre d’affaires atteint 4,63 milliards de dirhams, l’EBITDA progresse de 3,2% et l’EBITA de 8,3%. La croissance du Mobile Money, la généralisation du smartphone et les besoins en très haut débit alimentent cette tendance.

Le groupe poursuit sa stratégie d’innovation, avec le lancement au Maroc d’iNJOY, une offre mobile 100% digitale, et des partenariats avec Visa, Zoho et Vodafone pour enrichir ses services aux particuliers et aux entreprises.

Malgré une baisse globale de ses indicateurs financiers, Maroc Telecom mise sur l’investissement et les synergies technologiques pour relancer sa croissance à moyen terme.