Sahara : Un drone des FAR bombarde des véhicules du Polisario

Un drone des Forces armées royales (FAR) a ciblé des véhicules du Polisario. «La frappe a eu lieu ce jeudi 24 avril dans la région de Mijek, à l'est du Mur des Sables», a confié une source sécuritaire marocaine à Yabiladi. Cette localité est considérée par le Front comme un «territoire libéré».

«Le bilan exact de cette attaque reste incertain, mais il pourrait se situer entre six et huit combattants. Généralement, un véhicule du Polisario, utilisé pour mener des attaques contre les unités des FAR, transporte jusqu'à quatre personnes», précise la même source.

Cette opération survient alors que le Polisario s'efforce de convaincre l'opinion publique internationale de l'existence d'une «guerre» au Sahara occidental.

Les partisans du Front ont tenté, ce jeudi, de minimiser la portée de cette nouvelle frappe de drone marocain. Ils ont affirmé, dans des messages diffusés sur les réseaux sociaux, que l'opération de l'appareil des FAR avait visé des chercheurs d'or mauritaniens. Cependant, les médias mauritaniens, notamment ceux de la région de Zouerate, habituellement prompts à relayer ce type d'informations, n'ont rien publié à ce sujet.