Le Maroc met en avant son industrie automobile au Motortec Madrid

Le Maroc marque sa présence à la 17e édition de Motortec Madrid, un salon incontournable du secteur automobile en Europe, qui se déroule du 23 au 26 avril.

L'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), en partenariat avec l'Association Marocaine pour l'Industrie et la Construction Automobile (AMICA), pilote la participation marocaine, selon un communiqué diffusé jeudi. Cet événement constitue une plateforme stratégique pour les entreprises marocaines, leur permettant de mettre en avant leurs produits, de prospecter de nouveaux marchés et de renforcer leurs liens avec l'Espagne, l'un des principaux partenaires commerciaux du royaume.

L'AMDIE accompagne huit entreprises marocaines à cette occasion : six exportateurs novices et deux entreprises internationales bien établies. Ces entreprises bénéficient d'un accompagnement depuis 2022 dans le cadre du programme d'Appel à Manifestation d'Intérêt de l'AMDIE, ciblant les secteurs industriels stratégiques.

Le Maroc s'est imposé comme un hub de fabrication pour les géants de l'automobile, grâce à un écosystème industriel intégré et une infrastructure logistique moderne. Le pays continue d'attirer des investissements venus d'Europe, d'Asie et des Amériques.

La participation du Maroc à Motortec s'inscrit dans le cadre d'objectifs nationaux ambitieux visant à renforcer la compétitivité, à approfondir l'intégration de la production locale et à accroître les exportations de produits automobiles à forte valeur ajoutée.