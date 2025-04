IFC entre dans le capital de Holmarcom Finance Company

Le Groupe Holmarcom et la Société financière internationale (IFC) ont officialisé l’entrée d’IFC au capital de Holmarcom Finance Company (HFC), marquant une étape clé dans leur engagement commun en faveur d’un modèle financier plus inclusif et durable sur le continent africain.

Ce partenariat stratégique, concrétisé par l’acquisition par IFC d’une participation minoritaire dans HFC pour un montant de 1,35 milliard de dirhams, a reçu le feu vert des autorités réglementaires marocaines, notamment Bank Al-Maghrib, le Conseil de la Concurrence et l’Office des Changes. Holmarcom conserve une position majoritaire dans HFC, qui s’impose aujourd’hui comme un acteur financier intégré et en pleine diversification.

L’arrivée d’IFC s’inscrit dans la dynamique de croissance de HFC. Le groupe ambitionne de consolider la position de ses filiales dans l’assurance et la banque, de diversifier ses activités financières et d’intensifier son développement en Afrique subsaharienne. Une stratégie portée par une volonté affirmée de créer des synergies entre ses différents métiers.

«Cette alliance avec IFC reflète notre vision commune de bâtir un secteur financier performant et durable, au service de nos clients et des économies africaines», souligne Mohamed Hassan Bensalah, Président Directeur Général du Groupe Holmarcom.

Avec cette prise de participation, IFC entend soutenir les projets de développement de HFC tant au Maroc que sur les marchés subsahariens prioritaires. L’objectif est triple : dynamiser la croissance du secteur des assurances, faciliter l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises — notamment celles dirigées par des femmes — et accompagner des projets verts, favorisant la transition vers une économie plus durable.