Vodafone et Maroc Telecom s'associent pour dynamiser les services numériques au Maroc

Vodafone Business et Maroc Telecom ont signé un protocole d'accord (MoU), mercredi 24 avril 2025, afin de fournir des services de connectivité et des solutions numériques aux clients professionnels au Maroc. La phase initiale de ce partenariat se concentrera sur les solutions de ville intelligente et la gestion de l'énergie.

Le partenariat s'élargira progressivement pour couvrir une large gamme de produits et services destinés aux entreprises, y compris les réseaux étendus définis par logiciel (SD-WAN), les réseaux mobiles privés, les solutions cloud et la cybersécurité. Les clients pourront personnaliser les services de connectivité et les plateformes numériques de Vodafone Business, en les combinant avec l'expertise locale de Maroc Telecom pour répondre à leurs besoins spécifiques et se conformer aux exigences réglementaires nationales.

L'accord renforce la présence actuelle de Vodafone dans huit pays africains via Vodacom et soutient l'ambition du Maroc de devenir un important hub numérique d'ici 2030.

Les deux entreprises répondront également aux besoins des clients multinationaux et régionaux de Maroc Telecom opérant dans des secteurs clés tels que la logistique, la fabrication, la vente au détail et les services publics, en leur offrant un portefeuille unifié de services gérés qui peuvent être déployés rapidement sur plusieurs marchés. Un support complet avant-vente et après-vente, incluant la facturation, la mise en œuvre et la gestion, sera fourni avec pour objectif principal la réussite des clients.