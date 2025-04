Aéronautique : Embraer renforce sa chaîne d'approvisionnement au Maroc

Une délégation de haut rang de la multinationale brésilienne de l'aérospatiale, Embraer, vient de conclure une visite au Maroc pour évaluer le potentiel de la chaîne d'approvisionnement aérospatiale du pays, a annoncé l'entreprise dans un communiqué de presse publié jeudi.

Durant cette visite, Embraer a identifié plusieurs opportunités de collaboration commerciale et industrielle avec le Maroc, notamment dans les secteurs de l'aviation commerciale, de la défense et de la mobilité aérienne urbaine.

«Le Maroc dispose d'une industrie aérospatiale en plein essor, et nous avons repéré des fournisseurs clés capables d'intégrer notre chaîne d'approvisionnement mondiale», a déclaré Roberto Chaves, Vice-Président Exécutif de l'Approvisionnement Global et de la Chaîne d'Approvisionnement chez Embraer. «Nous voyons des opportunités de bénéfices mutuels — tant à court qu'à long terme — grâce à l'innovation et à une croissance économique partagée.»

Embraer a désigné le Maroc comme un partenaire régional stratégique pour bâtir une chaîne d'approvisionnement solide, soulignant ses compétences dans les aérostructures, l'usinage, le travail des métaux en feuille et les composites.

La coopération pourrait également s'étendre à des programmes de formation, aux services de maintenance, réparation et révision (MRO), ainsi qu'à d'autres domaines tels que la recherche et la technologie.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord signé avec le gouvernement marocain pour explorer des projets conjoints potentiels. Cet accord a été conclu lors du Salon de l'Aéronautique de Marrakech (MAS) en octobre 2024.

Fondée en 1969 et ayant son siège au Brésil, Embraer conçoit, développe, fabrique et commercialise des avions et des systèmes aérospatiaux. Selon l'entreprise, l'un de ses avions décolle quelque part dans le monde environ toutes les 10 secondes, transportant plus de 150 millions de passagers chaque année.