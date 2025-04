LOT Polish Airlines lance des vols directs d'hiver de Varsovie à Marrakech

LOT Polish Airlines dévoile une nouvelle laison directe entre Varsovie et Marrakech à son programme hivernal 2025/2026. Dans son annonce, la compagnie aérienne indique que cette ligne sera opérationnelle à partir du 29 octobre, avec des vols bihebdomadaires au départ de l'aéroport Chopin, mercredi et samedi matin à bord des Boeing 737 MAX 8 et 737-800.

LOT mise sur l'attrait de la destination—des randonnées dans les montagnes de l'Atlas et des plages d'Agadir aux décors désertiques cinématographiques familiers aux fans de Gladiator et de Game of Thrones.