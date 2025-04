Maroc : Découverte révolutionnaire de chromite par Catalyst Mines dans le projet Amasine

La société canadienne d'exploration minière Catalyst Mines Inc. a annoncé des résultats significatifs sur son projet Amasine dans la région de Siroua au Maroc, révélant l'une des découvertes de chromite les plus importantes de ces dernières années.

Les échantillonnages effectués au printemps 2025 ont montré des concentrations de chrome à travers les tranchées. Des anomalies de cobalt et de nickel ont également été identifiées, selon un communiqué de presse de la société publié mercredi.

«L'ampleur et la qualité de la minéralisation de chromite en surface positionnent ce projet comme un sérieux prétendant dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des minéraux critiques», a déclaré le PDG Tyler Burpee. Il a ajouté que le projet répond à la demande mondiale croissante de métaux stratégiques utilisés dans l'énergie propre et la défense.

La chromite se trouve dans la roche serpentinite, avec une minéralisation à la fois massive et dispersée. La découverte ressemble étroitement à la mine de Bou Azzer au Maroc. Le conseiller technique, le professeur Mustapha El Gorphi, a qualifié le système d'Amasine de «système géologique au Maroc avec des implications mondiales».

Catalyst Mines estime à plus de 609 millions de tonnes le minerai, avec une valeur préliminaire en place dépassant les 60 milliards de dollars. Une campagne de forage de 4 000 mètres, comprenant 20 trous, est en cours pour confirmer la continuité verticale. La société avance également avec des études métallurgiques, une modélisation 3D et des estimations de ressources selon la norme NI 43-101.

Catalyst Mines Inc. se concentre sur l'exploration et le développement de ressources minérales critiques, notamment le cobalt, le nickel et le chrome, au Maroc.